Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт

Новости США. 24 февраля в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии «Оскар».

Кроме вручения наград, регулярно интригой становятся образы, в которых гости посетят мероприятие.

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Свои наряды звезды продумывают за несколько месяцев, а иногда и за полгода до церемонии. До 80-х годов прошлого века наряды деятели киноиндустрии выбирали сами, но все изменилось после того, как модные дома начали сотрудничать со звездами и создавать им образы для вечерних выходов.

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Сегодня модные дома высылают эскизы нарядов стилистам знаменитостей. Лица модных домов чаще всего выбирают для выхода их платья по контракту.

Что происходит с нарядами после «Оскара»? Здесь есть три варианта. Первый (и наиболее распространенный) – платье возвращается в модный дом, где затем будет храниться; второй – платье дарят звезде; третий – платье может быть порванным, вымазанным и не подлежать восстановлению.

Любители моды подсчитали, какие платья считаются наиболее удачными у победительниц премии. Наиболее часто лауреатами награды становятся дамы в Valentino, следом идут – Armani и Versace.

Мы собрали 23 ярких, а иногда даже культовых образа знаменитостей на премии.