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Людей пугает фотография, которая была сделана 130 лет назад. Попробуйте угадать, что с ней не так

10 октября 2020 16:03
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Вот уже не один год пользователей соцсетей пугает фотография, которая была сделана 130 лет назад. Временами она забывается, но затем о ней вновь кто-нибудь вспоминает. А всё потому, что она мистична по своей природе.  

Взгляните на этот, казалось бы, вполне обычный снимок, он был сделан в 1900 году. На фотографии запечатлены молодые и симпатичные работницы льняной фабрики в британском городе Белфасте, столице Северной Ирландии.  

Людей пугает фотография, которая была сделана 130 лет назад. Попробуйте угадать, что с ней не так -1

Фото: UIG via Getty Images 

Удалось заметить что-нибудь необычное? Если нет, то вот подсказка.  

Людей пугает фотография, которая была сделана 130 лет назад. Попробуйте угадать, что с ней не так -4

Фото: UIG via Getty Images 

Что это за рука? Откуда она взялась? Девушка за спиной коллеги держит руки скрещенными на груди. Быть может, дело в призраке? Вот какими вопросами терзаются люди, посмотревшие на эту фотографию.  

Людей пугает фотография, которая была сделана 130 лет назад. Попробуйте угадать, что с ней не так -7

Фото: UIG via Getty Images 

Однако скептики сильно сомневаются в существовании привидений. По их мнению, возможны две версии: либо фото нарочно сделано таким, либо фотограф просто допустил ошибку.  

Хотя дело было 130 лет назад, уже тогда можно было вносить ряд изменений в снимки. Лица делались светлее, некоторые лишние детали стирались полностью. Вероятно, на фотографии была ещё одна женщина, но её убрали. Возможно, она не помещалась в кадр целиком, поэтому её убрали совсем, а про руку – забыли.  

Кстати, ранее стал популярным снимок, который был сделан 33 года назад. И в этом случае его интерес не в мистике, а в трогательности (здесь подробности).

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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