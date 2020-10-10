Людей пугает фотография, которая была сделана 130 лет назад. Попробуйте угадать, что с ней не так

Вот уже не один год пользователей соцсетей пугает фотография, которая была сделана 130 лет назад. Временами она забывается, но затем о ней вновь кто-нибудь вспоминает. А всё потому, что она мистична по своей природе.

Взгляните на этот, казалось бы, вполне обычный снимок, он был сделан в 1900 году. На фотографии запечатлены молодые и симпатичные работницы льняной фабрики в британском городе Белфасте, столице Северной Ирландии.