Макей, Шатунов и Моисеев. Вот какие знаменитости ушли из жизни в 2022 году

Обычно в конце года подводят итоги. К сожалению, они не всегда радостные. Это период принес нам и плохие вести. Вместе с 2022-м ушли из жизни многие известные люди.

Фото: instagram.com/zhirinovskiy

Владимир Жириновский Умер политический деятель 6 апреля 2022 года. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Жириновский вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний. На пост Владимир баллотировался 6 раз. Также многим людям политик запомнился острыми речами. Мужчина всегда стремился говорить правду, за что его и полюбили.

Фото: smotrim.ru

Юрий Шатунов 2022 год забрал жизнь известного исполнителя, который навсегда останется в сердцах не только выходцев из СССР, но и молодежи. Речь идет о Юрии Шатунове. Он скончался на 48 году жизни. Популярность артист получил, будучи солистом группы «Ласковый май», которая начала свое существование в 1986 году. В 90-х из всех колонок звучали хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Детство». Смерть известного артиста была очень неожиданной. Причиной стал инфаркт. Никто изначально не мог в это поверить, ведь мужчина никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Однако результаты вскрытия вынесли именно такой вердикт.

Фото: instagram.com/m.s.gorbachiov_official

Михаил Горбачев В 2022 году ушел из жизни политик, бывший президент СССР Михаил Горбачев. Умер он в 91 год в Москве. Политическая карьера у мужчины началась не сразу. С подросткового возраста он работал помощником комбайнера. Позже поступил в университет на юридический факультет, после окончания которого сразу пополнил ряды КПСС. После этого Михаил уже не оставлял политическую жизнь, занимая все более высокие должности, и уже в 1991-м году в возрасте 60 лет он возглавил такую мощную державу, как СССР. Простились с Михаилом в Москве. Очередь, чтобы проводить в последний путь политика, составила несколько сотен метров.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

Елизавета II Королева Великобритании скончалась на 97 году жизни. Ее политическая карьера насчитывает 70 лет. Также Елизавета II вошла в историю как первая принцесса, которая принимала участие в войне и была в армейских рядах. А о ее собаках знал весь мир! За всю жизнь у правительницы было около 30 корги. Такая любовь к животным настолько поражала людей, что в 2019 году вышел целый мультфильм, посвященный жизни королевских питомцев. После смерти Елизаветы II на престол взошел принц Чарльз как самый старший ее сын.

Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Борис Моисеев Уроженец Могилевской области, звезда эстрады Борис Моисеев скончался на 69 году жизни. Он полюбился публике своими хитом «Голубая луна», который он исполнил с Николаем Трубачом, а также песней «Звездочка». В 2006 году был удостоен звания Заслуженного артиста России, не обошли знаменитость и награды «Золотой граммофон» и «Овация». Проблемы со здоровьем у артиста начались в 2010 году, когда он пережил инсульт, через 5 лет ситуация повторилась, после чего Моисеев решил покинуть шумные концертные залы. А 27 сентября 2022 года появилась новость, что артист скончался. Причина смерти не раскрывается, но многие утверждают, что Борис не смог побороть последствия своих болезней.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»