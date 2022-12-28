28 декабря – Международный день кино. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 28 декабря, Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже братья Люмьер организовали первый публичный киносеанс. Это был первый в мире платный кинопоказ. Братья и до того демонстрировали свое изобретение, однако это было лишь в кругу друзей и знакомых. Поэтому именно день премьеры в «Гран-кафе» десяти коротких документальных фильмов, длительностью около 50 секунд каждый, и стал позднее Международным днем кино. Интересный факт: самым популярным у кинематографистов оказался император Наполеон Бонапарт, ставший персонажем почти 200 картин. На втором месте – Иисус Христос, «поучаствовавший» в 150 фильмах. На третьем – вождь русского пролетариата Владимир Ленин, который «сыграл» в 86 картинах и обошел Адольфа Гитлера, занявшего 4-е место с 84-мя кинолентами. 28 декабря 1065 года в Лондоне основано Вестминстерское аббатство

28 декабря 1065 года в Лондоне основано Вестминстерское аббатство. Вестминстерское аббатство – место коронации английских монархов, здесь же заключается большинство королевских браков. В аббатстве нашли вечный приют монаршие особы, поэты, высокопоставленные чиновники и служители церкви. Здесь покоятся королева Елизавета I, Уильям Шекспир, Исаак Ньютон, Чарльз Диккенс, Уинстон Черчилль и многие другие. На территории Вестминстерского аббатства находится могила Неизвестного воина, памятник солдатам, погибшим в годы Первой мировой войны. 28 декабря 1972 года в Советском Союзе в эксплуатацию был введен каток «Медео»

28 декабря 1972 года в Советском Союзе в эксплуатацию был введен один из крупнейших на тот момент искусственных открытых ледовых катков – «Медео». Каток расположен в горной долине Медеу неподалеку от Алма-Аты в Казахстане. «Медео» был построен ударными темпами – всего за 2 года. В первый год эксплуатации катка из 375 лучших результатов сезона в мире (у мужчин и женщин на всех дистанциях и в сумме классического и спринтерского многоборья) 249 были показаны на «Медео» – и только 126 на всех остальных катках мира, вместе взятых. Такого впечатляющего старта не знала прежде ни одна ледовая площадка. Титул лучшего катка на планете «Медео» носил почти 20 лет. 28 декабря – День поиска северного оленя