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Пара поставила 15 новогодних ёлок в своём доме. Есть даже в ванной и на кухне

28 декабря 2022 11:39
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Самое интересное предновогоднее занятие многих – наряжать елку. У каждого она своя, но эта пара решила поставить дома сразу 15 деревьев. Посмотрите, как они выглядят.

Пара поставила 15 новогодних ёлок в своём доме. Есть даже в ванной и на кухне-1


Фото: The Sun

Семья поделилась видео, как украсила свой дом к Рождеству и Новому году. Оказалось, что они поставили не одну и даже не две елки, а целых 15, пишет The Sun. Первые две растут во дворе – их украсили синими и серебряными игрушками. Третье дерево – у главного входа. Его решили нарядить украшениями в виде конфет.

Пара поставила 15 новогодних ёлок в своём доме. Есть даже в ванной и на кухне-4


Фото: The Sun

Следующая елка стоит в гостиной. Вы подумаете, что это как у всех. Но нет,  у героев их две: одна поменьше с золотистыми гирляндами и украшениями, вторая – главная заснеженная зеленая ель с огромным бантом на верхушке. Во второй гостиной стоит копия главной. На кухне похожее дерево с большим бантом. А на столе расположилась маленькая ель.

Пара поставила 15 новогодних ёлок в своём доме. Есть даже в ванной и на кухне-7


Фото: The Sun

Еще несколько – на лестнице, ведущей на второй этаж дома. Более того, пара позаботилась о елке в двух спальнях. Одну из них декорировали украшениями в цвете розовое золото. Но самое поразительное – елка в ванной. Многие не поняли, зачем столько украшений, но пара объясняет, что им просто нравится такой праздничный лес.

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# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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