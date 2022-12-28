Пара поставила 15 новогодних ёлок в своём доме. Есть даже в ванной и на кухне

Самое интересное предновогоднее занятие многих – наряжать елку. У каждого она своя, но эта пара решила поставить дома сразу 15 деревьев. Посмотрите, как они выглядят.
Самое интересное предновогоднее занятие многих – наряжать елку. У каждого она своя, но эта пара решила поставить дома сразу 15 деревьев. Посмотрите, как они выглядят.
Фото: The Sun
Семья поделилась видео, как украсила свой дом к Рождеству и Новому году. Оказалось, что они поставили не одну и даже не две елки, а целых 15, пишет The Sun. Первые две растут во дворе – их украсили синими и серебряными игрушками. Третье дерево – у главного входа. Его решили нарядить украшениями в виде конфет.
Фото: The Sun
Следующая елка стоит в гостиной. Вы подумаете, что это как у всех. Но нет, у героев их две: одна поменьше с золотистыми гирляндами и украшениями, вторая – главная заснеженная зеленая ель с огромным бантом на верхушке. Во второй гостиной стоит копия главной. На кухне похожее дерево с большим бантом. А на столе расположилась маленькая ель.
Фото: The Sun
Еще несколько – на лестнице, ведущей на второй этаж дома. Более того, пара позаботилась о елке в двух спальнях. Одну из них декорировали украшениями в цвете розовое золото. Но самое поразительное – елка в ванной. Многие не поняли, зачем столько украшений, но пара объясняет, что им просто нравится такой праздничный лес.
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