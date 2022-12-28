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Парень зашил пупок, чтобы в нём не скапливалась грязь

28 декабря 2022 13:50
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Парень устал чистить пупок и решил эту проблему раз и навсегда. Он его зашил.

Парень зашил пупок, чтобы в нём не скапливалась грязь -1

Фото: Pixabay

Как сообщает The New York Post, мужчина из Аргентины и раньше удивлял пользователей Сети своей внешностью. Он делал сплит языка [разрезание языка посередине – прим. ред.], вставлял в уши тоннели. Но больше всего людей удивило видео зашитого пупка, которое он опубликовал.

Парень зашил пупок, чтобы в нём не скапливалась грязь -4

Фото: doc-tv.ru

Неформал подписал ролик: «Когда думаешь, что пупок существует только для скопления грязи». Позже он показал уже зажившую кожу после операции. Ролик набрал более трех миллионов просмотров. Многие пользователи не поверили, что парень это сделал только ради того, чтобы в пупке больше не скапливалась грязь.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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