Парень зашил пупок, чтобы в нём не скапливалась грязь

Парень устал чистить пупок и решил эту проблему раз и навсегда. Он его зашил.

Как сообщает The New York Post, мужчина из Аргентины и раньше удивлял пользователей Сети своей внешностью. Он делал сплит языка [разрезание языка посередине – прим. ред.], вставлял в уши тоннели. Но больше всего людей удивило видео зашитого пупка, которое он опубликовал.

Неформал подписал ролик: «Когда думаешь, что пупок существует только для скопления грязи». Позже он показал уже зажившую кожу после операции. Ролик набрал более трех миллионов просмотров. Многие пользователи не поверили, что парень это сделал только ради того, чтобы в пупке больше не скапливалась грязь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Женщина легла на операцию, но проснулась с новыми бровями. Как такое могло произойти?

Девушка с родимым пятном на лице стала моделью и блогером, несмотря на издевательства

Женщина получила водительские права и через несколько недель утопила свою машину