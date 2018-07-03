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Идеальная семья. Зинедин Зидан показал 4 сыновей-красавцев

03 июля 2018 11:56
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Футболист Зинедин Зидан поделился редким семейным фото.

На снимке футболист, его супруга и их четверо сыновей отдыхают на яхте. Фото счастливой семьи сделано на Ибице.

Зинедин Зидан:
Семейный отдых.

Идеальная семья. Зинедин Зидан показал 4 сыновей-красавцев-1

Фото: instagram.com/zidane

Пользователи сети отметили, какими красавцами выросли сыновья 46-летнего спортсмена. Все мальчики профессионально занимаются футболом.

23-летний Энцо – полузащитник клуба «Лозанна», 20-летний Лука – вратарь мадридского «Реала», игру 16-летнего Тео называют самой близкой к стилю игры его отца, а 13-летний Эльяс активно тренируется и играет.

Много комплиментов досталось и супруге Зинедина Зидана – Веронике. Интернет-пользователи назвали семью «идеальной».

Идеальная семья. Зинедин Зидан показал 4 сыновей-красавцев-4

Фото: instagram.com/enzo

Зидан не часто публикует совместные семейные фото. Новый снимок набрал более 1,7 миллионов лайков. Сыновья футболиста – Лука и Энцо – также поделились семейными фото на своих страницах.

В конце мая стало известно, что Зидан покидает пост главного тренера мадридского «Реала».

«Горжусь тем, что являюсь твоим игроком». Как футболисты «Реала» отреагировали на уход Зидана (читать далее).  

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Зинедин Зидан # Лука Зидан # Энцо Зидан

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