Хорваты обыграли сборную Нигерии, лучший игрок матча – Лука Модрич

Новости России. Вечером 16 июня на стадионе «Калининград» встретились сборные Хорватии и Нигерии. Победителями из этого противостояния вышли хорваты.

На протяжении всего матча спортсмены из Хорватии оказывали постоянное давление на нигерийцев. На 30 минуте Иван Ракитич получил жёлтую карточку за то, что попал бутсом по ноге Виктора Мозеса. А уже через две минуты был открыт счёт.

На 32 минуте Андрей Крамарич попал мячом в пятку Огенекаро Этебо, от которой мяч отлетел прямо в ворота сборной Нигерии. В итоге был засчитан автогол, и счёт стал 1:0 в пользу сборной Хорватии.