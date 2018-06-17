Хорваты обыграли сборную Нигерии, лучший игрок матча – Лука Модрич
Новости России. Вечером 16 июня на стадионе «Калининград» встретились сборные Хорватии и Нигерии. Победителями из этого противостояния вышли хорваты.
На протяжении всего матча спортсмены из Хорватии оказывали постоянное давление на нигерийцев. На 30 минуте Иван Ракитич получил жёлтую карточку за то, что попал бутсом по ноге Виктора Мозеса. А уже через две минуты был открыт счёт.
На 32 минуте Андрей Крамарич попал мячом в пятку Огенекаро Этебо, от которой мяч отлетел прямо в ворота сборной Нигерии. В итоге был засчитан автогол, и счёт стал 1:0 в пользу сборной Хорватии.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Во втором тайме на 60 минуте Главный тренер хорватов решил, что Крамаричу пора отдохнуть, а команде нужно укрепить оборону, поэтому была проведена замена Крамарича на Марцело Брозовича. На 62 минуте нигерийцы поступили противоположным образом и решили усилить атакующую составляющую команды, заменив Алекса Ивоби на Ахмеда Муса.
Как выяснилось на 71 минуте, сборная Нигерии приняла не самое верное решение. На 70 минуте хорваты получили возможность ударить по воротам противника с пенальти, а через минуту Лука Модрич чётко отправил мяч в ворота нигерийцев – 2:0.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
В оставшееся время второго тайма была проведена серия замен, сборная Нигерии пыталась отыграться, но счёт матча остался неизменным – 2:0 в пользу сборной Хорватии.
К слову, Лука Модрич стал автором 2400 гола в истории Чемпионатов мира по футболу FIFA и лучшим игроком матча между сборными Хорватии и Нигерии.