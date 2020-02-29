«Крёстный отец» Марлон Брандо. Почему он был любим всеми, но не был счастлив

Марлона Брандо, обладателя «Оскара», несомненно можно считать одним из наиболее узнаваемых актёров 20 века. Он запомнился ролями в таких фильмах, как «Трамвай «Желание»», «Крёстный отец» и «Последнее танго в Париже». Как сообщает Demotix, Американский институт киноискусства признал его четвёртым лучшим актёром всех времён. В дополнение к невероятной карьере, у этого мужчины была бурная жизнь, полная противоречивых ситуаций. Жизнь Брандо была необыкновенной с самого начала. Также нельзя сказать, что он рос в обычной семье. Когда ему было 11 лет, его родители развелись. Однако они никогда не переставали любить друг друга, поэтому позже вновь сошлись. Такая странная ситуация сказалась на Брандо. Он постоянно переезжал и никогда не был полностью уверен: вместе его родители или нет.

Фото: instagram.com/marlonbrando

Мать Марлона была талантливой женщиной, полной любви, но при этом страдала от алкогольной зависимости. В период ссоры с отцом Брандо она зарабатывала в местных кофейнях, оказывая услуги сексуального характера. После этого отец Марлона возвращал супругу домой и нередко прибегал к физическому насилию. Мужчина бил и своего сына. Болезнь актрисы, потеря детей и развод. Трагическая история любви Вивьен Ли и Лоуренса Оливье Мать Брандо также была актрисой-любителем и играла в местном театре. Более того, она помогла юному Генри Фонде начать карьеру. И отец, и сёстры Марлона были одарены талантом к искусству. Среди членов семьи знаменитости много фотографов, актёров, художников и музыкантов.

Фото: instagram.com/marlonbrando

Хотя у Брандо не было проблем с успеваемостью, он не окончил старшую школу, это было его решение. Ему не нравилось подчиняться указаниям других, поэтому однажды он нагрубил учителю, после чего его исключили. Строго говоря, были и другие причины. Например, катание на мотоцикле по коридорам. После исключения будущий актёр решил, что не вернётся в школу, потому что, по его мнению, формальное образование не имело смысла. Марлон переехал в Нью-Йорк и посещал различные актёрские школы. Отец поддержал его. Брандо начал выпивать, ходить на свидания и развивать актёрское мастерство. И всё же он снова оказался на улице из-за своего непокорного и наглого поведения – мужчину исключили из школы в Сейвилле. Для Марлона это не имело значения, поскольку вскоре он получил свою первую роль на Бродвее. Критики называли его самым многообещающим актёром своего времени.

Фото: instagram.com/marlonbrando

Уже в 24 года Брандо стал ярчайшей звездой Голливуда и получил всемирную известность. Фильм «Трамвай «Желание»» и актёрская игра Брандо в нём стали революционными в американском кинематографе, потому что до этого никто ещё не видел подобного исполнения. За свою игру Марлон был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актёр». Следующие три года он повторял свой успех. От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона Пять его первых грандиозных ролей поменяли саму суть актёрской игры в Голливуде. Помимо невероятного таланта, Брандо обладал харизмой плохого парня, которая идеально подошла к грядущей эпохе рок-н-ролла в массовой культуре. Как-то раз Элвис Пресли признался, что в самом начале своей карьеры подражал стилю Брандо.

Фото: instagram.com/marlonbrando

Внешность Брандо излучала магнетизм вне зависимости от того, какую роль он играл. Марлон завоевал миллионы женских сердец по всему миру. Владельцы кинотеатров вспоминали, что когда все билеты были проданы, дети бегали по коридору, имитируя звуки двигателя из сцен фильма, пока их матери сидели, потрясённые внешностью Брандо. Свой первый «Оскар» Марлон получил в 1954 году за роль в фильме «В порту». После этого триумфа он продолжил играть главные роли во многих известных фильмах. Тем не менее, по словам критиков и историков кино, его актерская карьера лишилась направленности.

Фото: instagram.com/marlonbrando

Роль Вито Корлеоне в «Крестном отце» 1972 года ознаменовала собой поворотный момент в карьере Брандо и выдвинула его на звездную орбиту с новой силой. Марлон получил второй «Оскар». За «Крёстным отцом» последовал самый противоречивый фильм в карьере актёра – «Последнее танго в Париже». Кинокартина была запрещёна из-за нецензурного характера. После этого фильма Брандо мог больше не беспокоиться по поводу требований продюсеров. Ему позволялось всё. В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?

Фото: instagram.com/marlonbrando

Для роли полковника Уолтера Куртца в «Апокалипсис сегодня» Брандо должен был выглядеть худым и спортивным. Однако он сильно пополнел и даже не читал сценарий. Весь фильм был импровизацией исключительно из-за его отказа учить реплики. Когда эта кинокартина была снята, вес актёра стал одним из решающих факторов при утверждении его на роль. В 1950-1960-ые Брандо ел так много, что режиссёры посылали его друга Карлоса Фиоре забирать актёра из кофейни. Во время съёмок в фильме «Мятеж на «Баунти»» на Марлоне рвались брюки – всего их понадобилось 53 штуки, поскольку 52 были так или иначе уничтожены. Одна из подружек актёра бросила Брандо, потому что он не сдержал своё обещание похудеть.

Фото: instagram.com/marlonbrando

В те же 1960-ые актёр был на некоторое время помещён в тюрьму за незаконное рыболовство. Мужчина выступал за права коренных американцев и в знак протеста выловил лосося, чтобы показать солидарность с индейцами. Бурная карьера Марлона шла рука об руку с насыщенной личной жизнью. Бесчисленные романы, множество детей, супружеские измены, а также постоянные вспышки агрессии закрепили за Брандо звание одного из самых «плохих парней» в истории Голливуда. Считается, что Брандо долгие годы был влюблён в Мэрилин Монро. Есть легенда, что однажды Марлон пришёл к Монро в гостиничный номер и не выходил оттуда целых три дня. Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности

Фото: instagram.com/monroe.magicc

Однажды Брандо сказал: «Как и у многих мужчин, у меня тоже был гомосексуальный опыт. И мне не стыдно за это». Позже его слова подтвердились. Актёр был в любовной связи с певцом Бобом Диланом. Более того, в течение долго времени у мужчины был любовник по имени Уолли Кокс. «Если бы Уолли был женщиной, то я бы женился на нём, и мы бы жили долго и счастливо», – заявил как-то раз Марлон. После смерти Кокса Брандо хранил его прах около 30 лет. Третья жена Кокса узнала об этом только когда Брандо дал интервью журналу Time. Она хотела подать на него в суд, но адвокат отказался принять дело. Впрочем, актёр любил и женщин, даже очень. В 1957 году он женился на актрисе Анне Кашфи. Их брак продлился до 1959 года, за это время у них родился сын Кристиан. Анна знала, что Брандо нравились коренные американки, поэтому она представлялась красоткой индейского происхождения, хотя на самом деле была ирландкой. Когда актёр узнал об этом, то сразу же подал на развод.

Фото: instagram.com/marlonbrando

Вскоре появилась вторая жена: мексиканская актриса, Мовита Кастанеда которая была на семь лет старше Марлона. Через два года они развелись. Его третьей женой стала таитянская красавица Тарита Териипия, которая сыграла возлюбленную Брандо в фильме «Мятеж на «Баунти»». Тарита была на 18 лет младше мужа. В 10-летнем браке у них родилось двое детей. Однажды Брандо сказал, что любил её, потому что она была «простой и наивной». Шэрон Тейт. Она мечтала стать кинозвездой, но в 26 лет была замучена бандой сатанистов В общей сложности у Марлона было пять биологических и шесть приёмных детей. К сожалению, семейной идиллии не было. Старший сын Брандо, Кристиан, часто ввязывался в неприятности. В мае 1990 года он убил любовника своей сводной сестры Чейнни. Он был признан виновным и приговорён к 10 годам лишения свободы. Этот инцидент настолько ранил Брандо, что тот сделал неоднозначное заявление в СМИ о том, что он «предал собственного сына».

Фото: instagram.com/onlybrando1924

Когда брат Чейнни убил её парня, девушка была беременна. После случившегося она трижды пыталась свести счёты с жизнью, а также проходила курс психиатрического лечения. Эта трагедия завершилась в 1995 году. Чейнни заявила, что всё ещё находилась в депрессии из-за смерти своего возлюбленного, и покончила с собой на Таити. Ей было 25 лет. С годами сам Брандо начал всё больше впутываться в проблемы. Их количество привлекло внимание в Голливуде. Он ссорился с режиссёрами, отказывался учить реплики, ввязывался в драки и появлялся на съёмочной площадке в нетрезвом состоянии. Но его считали остроумным и статным. За это актёру многое прощалось.

Фото: imdb.com