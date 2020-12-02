«Занималась теннисом, лёгкой атлетикой». Почему звезда «Верасов» любила спорт, но мечтала стать дирижёром?

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, что очень любила спорт, но мечтала о дирижировании. Вадим Щеглов, ведущий:

Вы когда учились в Гродно в музыкальном училище, параллельно достаточно много занимались баскетболом. А не было соблазна бросить творчество и уйти в профессиональный спорт?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Нет. Я не знаю почему, но почему-то мне очень нравилось дирижировать. Я совершенно уверена была, что после училища буду поступать в консерваторию на хоровое дирижирование. А спорт… Не знаю, мне нравилось, я вообще была девочкой спортивной. И легкой атлетикой, и волейболом занималась, теннисом большим. Больше всего, конечно, баскетболом, потому что я была в сборной училища. Нет, я не мечтала быть спортсменкой, а мечтала быть дирижером. А потом, когда меня «Верасы» забрали к себе, я так не хотела. Учиться и ездить на гастроли – это не учеба. Вадим Щеглов:

Совмещать не получалось? Надежда Микулич:

Да. Короче говоря, все закончили по два раза консерваторию. Ядя Поплавская первое отделение как пианистка, потом как композитор, Василий Раинчик, все... Саксофонист закончил по классу саксофона. Саша закончил по классу тубы. Но это все не то, понимаете?

Вадим Щеглов:

Половинчато. Надежда Микулич:

Да. Это не то учение. Все-таки нужно учиться не на заочном, а на стационаре, чтобы что-то постичь, узнать. А так просто приехать с гастролей, привезти сувенир, зачетка – и все в порядке. Меня это не устраивало. Так я и осталась с этим одним образованием: музыкально-педагогическое, хоровик-дирижер. Вадим Щеглов:

Во время распределения разыгралась целая история, комиссия отправила вас на распределение в Барановичи, хотя вас уже ждали в «Верасах». Вы тогда что почувствовали? Вы пытались доказать комиссии, что вы уже с местом? Надежда Микулич:

Да, это не то слово. Море слез было, потому что я целый год училась и все время думала и мечтала каждый день, что я уже на сцене. И боялась, что они найдут за целый год кого-то другого. Вадим Щеглов:

А они ждали вас?

Надежда Микулич:

А они ждали меня. Это приятно, конечно, верные оказались мне, потому что я им подошла. Я играла на бас-гитаре, я играла на акустической гитаре, я пела. Три в одном. Трудно найти девочку, играющую и поющую. Вадим Щеглов:

Тем не менее они вас ждали, а комиссия принимает другое решение. Надежда Микулич:

А комиссия ведет распределение. Я плачу, рассказываю, что меня ждут в Минске. Говорю: «Хотя бы дайте Минскую область, там все-таки легче будет». Нет, надо в Барановичи, в Барановичский район. Вадим Щеглов:

А кем тогда? Дирижером? Надежда Микулич:

Нет, учитель пения. Да и тем более не в самих Барановичах, районо еще распределило бы в какую-нибудь деревню.