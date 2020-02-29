Какие симптомы? Сотрудники ВОЗ ответили на вопросы о коронавирусе

Не менее чем в 60 странах выявлены заражения коронавирусом Covid-19. Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не стать одним из заболевших? Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, коронавирусы представляют собой обширное семейство вирусов, болезнетворные свойства которых могут вызвать как простую простуду, так и тяжёлый острый респираторный синдром. В декабре 2019 года произошла вспышка Covid-19, об этом инфекционном заболевании раньше известно не было. Симптомы Насторожиться следует, если поднимается температура, возникает сухой кашель. Часть заболевших испытывает боль в мышцах и затруднённое дыхание. Учёные назвали ранние симптомы заболевания коронавирусом Кто в опасности? В группе риска находятся пожилые, чаще заболевают мужчины. Вероятность сложного протекания болезни выше у людей с артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом.

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Пути распространения Наибольшую угрозу представляют заражённые. Через чихание и кашель они передают вирус здоровым людям. Кроме того, вирус может выживать в окружающей среде как несколько часов, так и несколько дней. Если здоровый человек, просто пример, понюхает поручень, на который чихнул болеющий Covid-19, он может заразиться. Заражённый без симптомов Такой человек не несёт угрозы, если не вступать с ним в слишком близкий контакт. Как уже говорилось, вирус передаётся через кашель и чихание, а если заражённый не чихает и не кашляет, то и распространения Covid-19 не происходит. Меры предосторожности Мыть руки мылом и протирать спиртосодержащими жидкостями. Держать дистанцию с заражёнными не менее одного метра. Меньше прикосновений к глазам, рту и носу, чтобы, если на руках вирус, не занести его в организм.

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Как не распространять вирус Чихать и кашлять в салфетку или сгиб локтя. В случае обнаружения у себя симптомов болезни рекомендуется остаться дома и позвонить медработникам, которые объяснят, что делать дальше. Пользоваться медицинской маской. Как правильно носить медицинскую маску? Показывает представитель ВОЗ Риск заражения и опасность Covid-19 Вероятность заразиться выше всего в китайской провинции Хубэй. Или, иначе говоря, чем больше болеющих людей вокруг человека, тем выше шансы заражения. Что касается опасности, примерно 80% заболевших людей выздоравливают даже без особых способов лечения. На данный момент смертность от Covid-19 составляет 2%. Заражение через животных и посылки До настоящего времени не были зарегистрированы случаи заражения людей дикими животными. Риск заражения через домашних животных отсутствует. Вероятность заразиться через посылку, которая была отправлена из района, где выявлены случаи заболевания коронавирусом, крайне низка.

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