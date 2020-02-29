«Да вiдна». О чём поётся в композиции группы VAL, которая представит Беларусь на «Евровидении-2020»

Новости Беларуси. Беларусь на конкурсе «Евровидение-2020» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна». О чём же поётся в этой композиции?

В песне рассказывается история девушки, которую выдали замуж против её воли. Перечить родителям она не могла, но и заставить себя полюбить несимпатичного ей мужчину девушка тоже была не в силах.

«Не моя вина, что осталась не одна», – говорится в одной из строчек песни.

Также поётся, что теперь ночи девушки наполнены тайнами.