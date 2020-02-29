«Да вiдна». О чём поётся в композиции группы VAL, которая представит Беларусь на «Евровидении-2020»

Новости Беларуси. Беларусь на конкурсе «Евровидение-2020» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна». О чём же поётся в этой композиции?
В песне рассказывается история девушки, которую выдали замуж против её воли. Перечить родителям она не могла, но и заставить себя полюбить несимпатичного ей мужчину девушка тоже была не в силах.
«Не моя вина, что осталась не одна», – говорится в одной из строчек песни.
Также поётся, что теперь ночи девушки наполнены тайнами.
Фото: instagram.com/val.music
Текст:
Заплятала восень ясну косамі ды распляла
Заплутала, як зіма замятае сцежкі познія сабой дабяла
Запытала, ой нашто мне той, каго не выбірала
Ой, заблытала да відна, ночка цёмна таямніцамі і жарсцю паўна
Да відна, да відна засталася не адна
Да відна, да відна востры месяц нас яднаў
Да відна, да відна востры месяц нас яднаў
Да відна, да відна засталася не адна
Не мая віна, засталася не адна
Ой, як мала маладзенькая ў дзеўках ды пабыла
Ой, як рана, ой рана, ружа белая, каму ты так квітнець пачала?
Ой, ты мама, ой нашто мне той, каго не выбірала
Ой, заблытала да відна ночка цёмна таямніцамі і жарсцю паўна
Да відна, да відна засталася не адна
Да відна, да відна востры месяц нас яднаў
Да відна, да відна востры месяц нас яднаў
Да відна, да відна засталася не адна
Не мая віна, засталася не адна
Засталася не адна
Фото: instagram.com/val.music
Музыку к песне написали саундпродюсер группы VAL Владислав Пашкевич и вокалистка Валерия Грибусова. Автором текста выступил белорусский поэт Никита Найдёнов.
Напомним, профессиональные жюри и зрители поставили творческому союзу VAL по десять баллов, благодаря чему группа получила право представить Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» (здесь подробнее).
Кстати, в Украине уже тоже определились, кто будет представлять страну.
Выбор жюри и зрителей пал на коллектив Go-A, который выступает в стиле электрофолк и на конкурсе исполнит песню «Соловей» – подробности здесь.