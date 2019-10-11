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Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности

11 октября 2019 13:14
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Как думаете, много ли существует людей старше 21 года, которые не знают Мэрилин Монро, Одри Хепбёрн, Елизавету II и принцессу Диану? А кто может похвастаться тем, что видел этих людей в юности?

Согласитесь, всегда интересно знать, каким был человек в детстве или как он изменится в старости. В этот раз мы решили посмотреть, как всемирно известные персоны выглядели в свои молодые годы.

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Бритни Спирс, 1999 (18 лет)

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-1

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

Вин Дизель, 1980-ые

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-3

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

Джеки Чан (20-25 лет)

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-5

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

Дуэйн Джонсон, 1988 (16 лет)

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-7

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

Елизавета II, 1944 (18 лет)

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-9

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

Ким Кардашьян, 1990-ые

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-11

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

Мэрилин Монро, 1944 (18 лет)

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-13

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

Одри Хепбёрн, 1941 (12 лет)

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-15

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

Принцесса Диана (около 12 лет)

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-17

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

Стив Джобс и Билл Гейтс, 1991 (36 лет)

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-19

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

Хиллари Клинтон, 1969 (22 года)

Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности-21

Фото: instagram.com/lostinhistorypics

# Звезды

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