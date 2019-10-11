Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности
Как думаете, много ли существует людей старше 21 года, которые не знают Мэрилин Монро, Одри Хепбёрн, Елизавету II и принцессу Диану? А кто может похвастаться тем, что видел этих людей в юности?
Согласитесь, всегда интересно знать, каким был человек в детстве или как он изменится в старости. В этот раз мы решили посмотреть, как всемирно известные персоны выглядели в свои молодые годы.
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Бритни Спирс, 1999 (18 лет)
Фото: instagram.com/lostinhistorypics
Вин Дизель, 1980-ые
Фото: instagram.com/lostinhistorypics
Джеки Чан (20-25 лет)
Фото: instagram.com/lostinhistorypics
Дуэйн Джонсон, 1988 (16 лет)
Фото: instagram.com/lostinhistorypics
Елизавета II, 1944 (18 лет)
Фото: instagram.com/lostinhistorypics
Ким Кардашьян, 1990-ые
Фото: instagram.com/lostinhistorypics
Мэрилин Монро, 1944 (18 лет)
Фото: instagram.com/lostinhistorypics
Одри Хепбёрн, 1941 (12 лет)
Фото: instagram.com/lostinhistorypics
Принцесса Диана (около 12 лет)
Фото: instagram.com/lostinhistorypics
Стив Джобс и Билл Гейтс, 1991 (36 лет)
Фото: instagram.com/lostinhistorypics
Хиллари Клинтон, 1969 (22 года)
Фото: instagram.com/lostinhistorypics