Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и Джеки Чан. Как выглядели знаменитости в детстве и юности

Как думаете, много ли существует людей старше 21 года, которые не знают Мэрилин Монро, Одри Хепбёрн, Елизавету II и принцессу Диану? А кто может похвастаться тем, что видел этих людей в юности?

Согласитесь, всегда интересно знать, каким был человек в детстве или как он изменится в старости. В этот раз мы решили посмотреть, как всемирно известные персоны выглядели в свои молодые годы.

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Бритни Спирс, 1999 (18 лет)