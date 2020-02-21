Ей восхищались мужчины, подражали женщины, но почему о ней забыли собственные дети? Трагедия звезды 40-х

1940-е годы были известны как времена, на которые пришёлся расцвет Голливуда. Это было хорошее время, чтобы стать актрисой. И Вероника Лейк стала одной из лучших. Однако её успех длился недолго. Как сообщает Rebel Circus, Вероника снималась в различных фильмах. Особенно успешны её роли в кинокартинах «Мне нужны крылья», «Странствия Салливана» и «Час перед рассветом». К сожалению, психическое заболевание и злоупотребление алкоголем привели Лейк к сломленному состоянию, одиночеству и смерти в 50 лет. Светская львица Имя Вероники Лейк сегодня знают немногие. Зато всего несколько десятилетий назад её считали «светской львицей» Голливуда. Пик её славы пришёлся на 1940-ые годы. Лейк знаменита своей причёской, которая до сих пор популярна. Причёска, известная как «Волны Вероники Лейк», пользуется популярностью среди звёзд. Интересно, что возникла она случайно, когда несколько прядей волос Лейк сползли ей на глаза. После слов режиссёра, что ему нравится, как выглядит причёска актрисы на экране, американка оставила такой стиль.

Фото: instagram.com/sklenkhart

Личная жизнь Лейк четырежды выходила замуж и столько же раз разводилась. У неё было четверо детей. К сожалению, один ребёнок умер всего через неделю после рождения. Как-то раз во время съёмок Вероника споткнулась о кабель и упала, что вызвало преждевременные роды. Главная красавица Голливуда. С какой болезнью всю жизнь боролась Вивьен Ли Хотя ей удалось сняться в нескольких успешных фильмах, её карьера в кино пошла на спад в конце 40-х годов. В подростковом возрасте Лейк поставили диагноз шизофрения. Из-за этого у неё начались галлюцинации, паранойя. Кроме того, актриса пристрастилась к алкоголю.

Фото: instagram.com/veronicalakeshow

Трудности Те, кто работал с Лейк, утверждали, что было сложно находиться рядом с ней. Один из бывших коллег Вероники по фильму отказался от совместных съёмок, сказав: «Жизнь слишком коротка для двух фильмов с Вероникой Лейк». Лейк много переезжала. Она жила в Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде и даже на Багамах. В конце концов, после третьего развода, она переехала в Нью-Йорк, где, как выяснилось, работала официанткой в баре.

Фото: instagram.com/lakebroken

К этому моменту Лейк уже исчезла из поля зрения общественности. Тем не менее, один журналист нашел её и написал статью, которая помогла возродить её карьеру. Она появилась в нескольких телешоу, но это не смогло вернуть былую славу. Шэрон Тейт. Она мечтала стать кинозвездой, но в 26 лет была замучена бандой сатанистов Бедность Сообщалось также, что у Лейк не было денег, и она жила в бедности. Сама актриса сказала, что это были просто слухи, и она проживала в дорогой квартире в Нью-Йорке. В этот период Вероника уже отдалилась от детей.

Фото: instagram.com/realmsofamygdala

Болезнь Свои последние дни Лейк провела в Вермонте, где, как сообщается, она гостила у друзей. В то время актриса посетила врача и узнала, что у неё был цирроз печени. Смерть После нескольких дней пребывания в больнице в Вермонте Вероника умерла. Ей было 50 лет. Её сын Майкл кремировал тело, поскольку Лейк пожелала, чтобы её прах развеяли над океаном.



Фото: instagram.com/coreymotherfuckinedwards

Позже выяснилось, что прах Лейк находился в похоронном бюро в течение нескольких лет из-за просрочки платежа. Он оставался там до тех пор, пока автобиограф актрисы Дональд Бейн не заплатил, чтобы прах отдали ему. Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга Позже Бейн передал прах другу Лейк – Уильяму Роосу, чтобы тот смог развеять его над океаном. Предполагалось, что мужчина выполнил эту просьбу, но в 2004 году прах актрисы был обнаружен в антикварном магазине в Нью-Йорке.

Фото: instagram.com/illisasvintagelingerie