Прямой эфир

«Думала, что это сон». Блогер рассказала о смерти трёх человек в банном комплексе Москвы

29 февраля 2020 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве три человека погибли после вечеринки в банном комплексе, во время которой в бассейн было засыпано 25 кг сухого льда. 

По информации РИА Новости, в бане 18 человек праздновали день рождения блогера Екатерины Диденко. В какой-то момент компании показалось, что вода в бассейне слишком тёплая, поэтому праздновавшие заказали сухой лёд. 

Высыпав его в бассейн, люди прыгнули в воду. Вскоре четыре человека почувствовали недомогание. Двое погибли сразу, третий умер в больнице. Из-за возникшей в бассейне химической реакции погибшие получили отравление и химические ожоги. 

Диденко на своей странице в Instagram подтвердила произошедшее. 

«Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Я вчера не верила в происходящее, думала, что это сон», – сказала блогер в ролике, который опубликовала в Stories. 

Как сообщает ГСУ СК России по Москве, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». 

Допрошены сотрудники банного комплекса, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. 

# Несчастный случай # калейдоскоп # Екатерина Диденко

Другие новости рубрики

Все новости
Какие симптомы? Сотрудники ВОЗ ответили на вопросы о коронавирусе
29 февраля 2020 09:41

Какие симптомы? Сотрудники ВОЗ ответили на вопросы о коронавирусе

«Да вiдна». О чём поётся в композиции группы VAL, которая представит Беларусь на «Евровидении-2020»
29 февраля 2020 07:17

«Да вiдна». О чём поётся в композиции группы VAL, которая представит Беларусь на «Евровидении-2020»

Максим Галкин показал, как его семья отдыхает дома после поездки в горы
29 февраля 2020 06:25

Максим Галкин показал, как его семья отдыхает дома после поездки в горы