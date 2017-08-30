5 книг, экранизации которых мы увидим совсем скоро

К экранизациям популярной литературы можно относиться как угодно, но именно они являются абсолютным большинством от выходящих фильмов и сериалов. Здесь вы можете прочитать про выдающиеся примеры в мировой истории, когда кинофильмы не уступали печатному оригиналу, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию пять книг, экранизации которых выйдут в ближайшие месяцы. «Между нами горы» Чарльз Мартин

Фото: imdb.com

экранизация выходит 5 октября Скоро до больших экранов доберется экранизация бестселлера Чарльза Мартина. История о мужчине и женщине, чудом выживших в авиакатастрофе и оказавшихся среди гор вдалеке от цивилизации. Особых шансов на спасение нет, еды тоже, сильный холод не дает действовать в полную силу, а конфликты друг с другом только усугубляют положение. Роман получил несколько престижных премий и разошелся миллионными тиражами, т.ч. его перенос в киноформат был делом времени. Главные роли в картине сыграли Кейт Уинслетт и Идрис Эльба. «Снеговик» Ю Несбё

Фото: imdb.com

экранизация выходит 26 октября Долгожданный детектив, основанный на романе культового скандинавского писателя. Мрачная и холодная история о маньяке, получившем прозвище «Снеговик» из-за того, что убивает только замужних женщин в день, когда выпадает первый снег. Действие романа охватывает 24 года, а от некоторых описанных сцен по коже бегут марашки. Экранизировать роман Несбё долгое время хотел сам Мартин Скорсезе, но передумал и передал права скандинавскому режиссеру Томасу Альфредсону. Главную роль детектива, идущего по следам «Снеговика», сыграл Майкл Фассбендер. «Наемник» Винс Флинн

Фото: imdb.com

экранизация выходит 14 сентября Детективный триллер Винса Флинна рассказывает о парне, которого ЦРУ завербовало в ряды наемников. Спецслужбу заинтересовали удивительные физические данные молодого человека, его подготовка и острый ум. Но вот только герой совсем недавно пережил смерть любимой девушки, т.ч. желание мстить в нем намного сильнее гражданского долга. Сюжет книги так и просится на экран, т.ч. экранизация должна получиться достойной. Главную роль сыграл юный Дилан О’Брайан из «Бегущего по лабиринту» и сериала «Волчонок», а роль его наставника примерил на себя Майкл Китон. «Оно» Стивен Кинг

Фото: imdb.com

экранизация выходит 7 сентября «Оно» считается одной из самых страшных книг Стивена Кинга, и в этом есть смысл. Роман искусно скальпелирует детские страхи и проецирует их на взрослую жизнь, а от такого станет не по себе человеку любого возраста. История о борьбе нескольких детей с ужасным монстром, способным принимать любую форму, не дает покоя читателям уже почти сорок лет. По роману был снят телевизионный фильм, и клоун из него лишил сна многих детей 80-ых. Пугать детей 2000-ых в главной роли будет Билл Скасгард. «Убийство в «Восточном экспрессе» Агата Кристи

Фото: imdb.com