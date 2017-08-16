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Теперь уже точно: Дэниел Крейг сыграет Джеймса Бонда в пятый раз

16 августа 2017 08:13
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В прошлом месяце появились слухи, что студия уговорила Дэниела Крейга вернуться к роли агента 007, а сегодня и сам актер подтвердил эту информацию.

Теперь уже точно: Дэниел Крейг сыграет Джеймса Бонда в пятый раз-1

На вопрос ведущего вечернего шоу Стивена Кольбера о возвращении к образу Крейг ответил: «Да. Мы обсуждали эту идею и просто пытались понять, как нам ее претворить в жизнь. Я всегда хотел снова сыграть Бонда, но мне нужен был перерыв». Актер уточнил, что это будет его последний фильм «бондианы»: «Я просто хочу уйти на пике».Фото: Daily

Чуть раньше Крейг рассказал, что продюсерам не терпится как можно быстрее начать съемки, но сам он хочет немного подождать, т.к. роль носит для него очень личный характер.

В июле сообщалось, что продюсеры хотят привлечь к новой части не только Крейга, но и певицу Адель, чья композиция «Skyfall» из 23-его фильма о Бонде получила «Оскар».

Выход новой картины о Бонде запланирован на конец 2019 года.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино

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