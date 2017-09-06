Не стоит искать правду в соцсетях: Анфиса Чехова о Стелле Барановской и ее решении

Близкая подруга Стеллы Барановской – телеведущая Анфиса Чехова – написала пост о взаимоотношениях с актрисой и о том, что не стоит искать правду о человека в соцсетях и критиковать решение человека.

По словам Чеховой, некоторые выдергивают информацию из контекста и добавляют к фразам свои домыслы – не стоит искать правду в социальных сетях, потому что у всех своя правда.

Анфиса Чехова, телеведущая:

Чтобы знать наверняка, нужно окунуться в чью-то жизнь с головой, надо узнать человека, настолько близко, чтобы души соприкасались, надо прочувствовать его боль, понять все мотивы его поступков, надо посмотреть на его жизнь его глазами! Много слушать и много чувствовать! И очень-очень много сострадать! Надо полюбить этого человека, принять его таким, какой он есть и перестать думать, что лучше него знаете, как ему жить! Тогда, может, вы чуточку прикоснетесь к правде! Но будьте готовы, что правда – это многослойный пирог! И не факт, что все его слои вам придутся по вкусу!

Анфиса Чехова познакомилась со Стеллой Барановской полтора года назад в Instagram. Актриса в это время проходила первый курс химиотерапии в США. Чехова в посте добавляет, что ей казалось, что она знакома с Барановской много лет. Ей важно было поддержать подругу, которая заболела, потому что важно «идти рука об руку, а не на другой стороне дороги, осуждая и не принимая ее путь».