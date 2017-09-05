«Голубь по разносу заразы приравнивается к крысе»: чем можно заразиться от животных и птиц

С утра пораньше – на прием к ветеринару. Женя с Тошей здесь частые клиенты. Год назад пес заболел сам и заразил хозяйку дерматомикозом, простыми словами – стригущим лишаем.
С утра пораньше – на прием к ветеринару. Женя с Тошей здесь частые клиенты. Год назад пес заболел сам и заразил хозяйку дерматомикозом, простыми словами – стригущим лишаем.
Евгения Яковлева:
Появились маленькие пятнышки на лапах, на носу. Мы очень испугались. Начали осматривать себя. И чуть позже увидели и у себя. Побежали в ветклинику, где был поставлен дизайн – лишай. Лечили долго и упорно.
Стригущим лишаем можно заразиться не только от собак, но и от котов.
Еще одно заболевание, которое опасно для человека, – бешенство. Предупредить недуг помогут регулярные прививки.
Если вы заметили, что питомец плохо себя чувствует и нуждается в помощи специалиста, следует его правильно доставить к врачу.
Алексей Клянцевич, ветеринарный врач:
Надеть перчатки, одежду с длинным рукавом. Если попадают выделения от животных на кожные покровы, обязательно промыть с мылом.
Не все знают, но кошки могут быть опасны для беременных женщин. Токсоплазмоз и хламидиоз – основные болезни, которых нужно опасаться. Как правило, зараза проникает к питомцам в дом из внешней среды.
Алексей Клянцевич:
Беременные сдают кровь на анализ на наличие антител к токсоплазме. Если они выявляются, мы исследуем животных на наличие этих антител.
Следует быть особенно внимательным к животным-найденышам. Они могут представлять реальную угрозу для здоровья человека. Первым делом необходимо показать питомца ветеринару.
Алексей Клянцевич:
Мое субъективное мнение, что на сегодняшний день наибольшую опасность представляют дикие животные и птицы, живущие бок о бок с человеком. Это грызуны (крысы, мыши) и птицы (например, голуби). Голубь по разносу заразы приравнивается к крысе.
Порой от этих животных можно заразиться, даже не прибегая к прямому контакту. Зараза, которая остается во внешней среде, может быть опасна от пары дней до нескольких месяцев.
Алексей Клянцевич:
Есть масса заболеваний, например, туберкулез, лейкоз, грипп.
В данный момент на лечении в ветеринарной клинике находится дикая сова. Люди нашли ее со сломанным крылом и сразу принесли ветеринару. Человеческое неравнодушие радует, но все же не стоит забывать о безопасности.
Алексей Клянцевич:
Люди на эмоциях даже не думают про болезнь. Если мы видим теплокровное существо, лисичку. Которая пришла к нам во двор. Мы думаем: «Ой, мы ее сейчас спасем». Дикое животное не может просто так прийти во двор. Следует опасаться бешенства.
Как правило, не представляют угрозы для человека декоративные домашние птицы. Кстати, не стоит забывать, что и мы можем заразить наших братьев меньших. Поэтому, если вы себя плохо чувствуете, лучше лишний раз не контактировать с питомцем.
Алексей Клянцевич:
В практике встречаются случаи, когда дома ОРВИ и через некоторое время симптомы ОРВИ мы наблюдаем у кошек и собак.
Будьте внимательны к своим питомцам. Не забывайте делать прививки, профилактику глистов и следите за гигиеной. Ведь нет ничего тяжелее, чем видеть, как твой близкий верный друг страдает от болезни.
Евгения Яковлева:
Тяжело смотреть на питомца, потому что это член твоей семьи, это как ребенок. Мы сами затянули с болезнью, сами виноваты. Сейчас лечимся. Поэтому сразу, если видите, что с вашим питомцем что-то не так, сразу иди к врачу. Делайте все возможное, чтобы он остался жив.