«Голубь по разносу заразы приравнивается к крысе»: чем можно заразиться от животных и птиц

С утра пораньше – на прием к ветеринару. Женя с Тошей здесь частые клиенты. Год назад пес заболел сам и заразил хозяйку дерматомикозом, простыми словами – стригущим лишаем.

Евгения Яковлева:

Появились маленькие пятнышки на лапах, на носу. Мы очень испугались. Начали осматривать себя. И чуть позже увидели и у себя. Побежали в ветклинику, где был поставлен дизайн – лишай. Лечили долго и упорно.

Стригущим лишаем можно заразиться не только от собак, но и от котов. Еще одно заболевание, которое опасно для человека, – бешенство. Предупредить недуг помогут регулярные прививки. Если вы заметили, что питомец плохо себя чувствует и нуждается в помощи специалиста, следует его правильно доставить к врачу.

Алексей Клянцевич, ветеринарный врач:

Надеть перчатки, одежду с длинным рукавом. Если попадают выделения от животных на кожные покровы, обязательно промыть с мылом.

Не все знают, но кошки могут быть опасны для беременных женщин. Токсоплазмоз и хламидиоз – основные болезни, которых нужно опасаться. Как правило, зараза проникает к питомцам в дом из внешней среды. Алексей Клянцевич:

Беременные сдают кровь на анализ на наличие антител к токсоплазме. Если они выявляются, мы исследуем животных на наличие этих антител. Следует быть особенно внимательным к животным-найденышам. Они могут представлять реальную угрозу для здоровья человека. Первым делом необходимо показать питомца ветеринару.

Алексей Клянцевич:

Мое субъективное мнение, что на сегодняшний день наибольшую опасность представляют дикие животные и птицы, живущие бок о бок с человеком. Это грызуны (крысы, мыши) и птицы (например, голуби). Голубь по разносу заразы приравнивается к крысе. Порой от этих животных можно заразиться, даже не прибегая к прямому контакту. Зараза, которая остается во внешней среде, может быть опасна от пары дней до нескольких месяцев. Алексей Клянцевич:

Есть масса заболеваний, например, туберкулез, лейкоз, грипп.

В данный момент на лечении в ветеринарной клинике находится дикая сова. Люди нашли ее со сломанным крылом и сразу принесли ветеринару. Человеческое неравнодушие радует, но все же не стоит забывать о безопасности. Алексей Клянцевич:

Люди на эмоциях даже не думают про болезнь. Если мы видим теплокровное существо, лисичку. Которая пришла к нам во двор. Мы думаем: «Ой, мы ее сейчас спасем». Дикое животное не может просто так прийти во двор. Следует опасаться бешенства.

Как правило, не представляют угрозы для человека декоративные домашние птицы. Кстати, не стоит забывать, что и мы можем заразить наших братьев меньших. Поэтому, если вы себя плохо чувствуете, лучше лишний раз не контактировать с питомцем. Алексей Клянцевич:

В практике встречаются случаи, когда дома ОРВИ и через некоторое время симптомы ОРВИ мы наблюдаем у кошек и собак.