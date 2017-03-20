Он похож на динозавра: петух-гигант шокировал соцсети

Огромный петух становится мировой знаменитостью. Видео, хронометраж которого всего минута, на своей странице в Facebook опубликовал житель Косово. «Здорово наблюдать за Меракли», – так мужчина подписал ролик. Петух выходит из зеленой будки и, словно хозяин, гордо расхаживает по двору. Ничего необычного, если бы не размеры птицы. Пользователи социальных сетей назвали петуха гигантским.

Некоторые решили, что кто-то просто переоделся в костюм петуха – «смотрите, на нем брюки». «Никогда не думал, что меня может напугать курица», «Петух? Он похож на динозавра», – шутят пользователи в комментариях к видео.

Нашлись и те, кто пояснил, что в размерах петуха нет ничего необычного. Герой видео – петух породы брама. Вес такой птицы может достигать 4,5 килограмма. Брам разводили из-за мяса, но в последнее время заводчики стали обращать больше внимания на внешние признаки – размер и пышное оперение.

Напомним, несколько лет назад звездой Интернета стала собака из США.

Собака отнимает у маленькой девочки игрушку и, похоже, она счастлива. Но не тут то было: ребенок начинает плакать. Чарли, как может, пытаемся утешить малютку: и вместо одной игрушки, приносит несколько! Видео смотрите здесь.