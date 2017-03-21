«Мы сможем победить»: Робби Уильямс выразил желание выступить на «Евровидении» от России

Новости России. Британский певец, автор песен и актер Робби Уильямс рассказал, что обожает песенный конкурс «Евровидение» и хотел бы представить Россию на этом музыкальном форуме.

Робби Уильямс (в эфире популярного российского ток-шоу):

Я обожаю «Евровидение». Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении» – я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить.

Певец отметил, что в прошлом году его впечатлил евровизийный номер Сергея Лазарева. Британский музыкант даже хотел использовать некоторые режиссерские трюки для своего шоу.