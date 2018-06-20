Роналду принёс победу Португалии в матче против Марокко на ЧМ-2018

Сборная Португалии обыграла Марокко в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча закончилась со счетом 1:0. На четвертой минуте матча счет открыл капитан португальцев – Криштиану Роналду. Пока рекорд по количеству забитых мячей на турнире принадлежит именно ему – Роналду оформил хет-трик в матче против Испании и забил гол во время встречи с Марокко.

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Напомним, первый матч на турнире сборная Марокко проиграла Ирану со счетом 0:1. Португалия и Испания сыграли вничью – 3:3.

20 июня вечером состоится игра между Ираном и Испанией.