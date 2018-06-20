Прямой эфир

Роналду принёс победу Португалии в матче против Марокко на ЧМ-2018

20 июня 2018 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Португалии обыграла Марокко в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча закончилась со счетом 1:0. На четвертой минуте матча счет открыл капитан португальцев – Криштиану Роналду. Пока рекорд по количеству забитых мячей на турнире принадлежит именно ему – Роналду оформил хет-трик в матче против Испании и забил гол во время встречи с Марокко.

В аэропорту Мадейры заменили бюст Роналду, который был мемом. Местные требуют его вернуть

Напомним, первый матч на турнире сборная Марокко проиграла Ирану со счетом 0:1. Португалия и Испания сыграли вничью – 3:3.

20 июня вечером состоится игра между Ираном и Испанией.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают (читать далее).

# Чемпионат мира по футболу # Криштиану Роналду

Другие новости рубрики

Все новости
«Ожидается приезд президента Международной ассоциации лёгкой атлетики». Стадион «Динамо» в ожидании церемонии открытия
20 июня 2018 11:28

«Ожидается приезд президента Международной ассоциации лёгкой атлетики». Стадион «Динамо» в ожидании церемонии открытия

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»
20 июня 2018 10:18

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Мальорке
19 июня 2018 20:14

Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Мальорке