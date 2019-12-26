Ушла из жизни актриса театра и кино Галина Волчек

Новости России. На 87 году ушла из жизни российская актриса театра и кино Галина Волчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр «Современник».

24 декабря стало известно, что Волчек была госпитализирована Боткинскую больницу с воспалением лёгких. Позже в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Галины Борисовны.

Напомним, Галина Борисовна родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году Волчек окончила Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького.

В 1953 году актриса исполнила свою первую роль на театральной сцене, в 1957 году впервые снялась в кино. До 1984 года Галина Борисовна совмещала съёмки и выступления в театре. Кроме того, Волчек и сама ставила пьесы на протяжении более чем 50 лет.

В 1972 году Галина Борисовна стала главным режиссёром театра «Современник», а с 1989 года – его художественным руководителем.

Дата и место прощания с актрисой пока неизвестны.