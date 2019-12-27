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Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями

27 декабря 2019 07:29
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В Беларуси выпал снег. Жители страны обрадовались долгожданному событию и быстренько сделали фотографии на память. 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-1

Фото: instagram.com/dimo_monkey_ 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-3

Фото: instagram.com/dimo_monkey_ 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-5

Фото: instagram.com/33aleksandr33 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-7

Фото: instagram.com/33aleksandr33 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-9

Фото: instagram.com/julleta25 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-11

Фото: instagram.com/natusia.anisimova86 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-13

Фото: instagram.com/nastasiya.yurevna 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-15

Фото: instagram.com/gun_dose 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-17

Фото: instagram.com/gun_dose 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-19

Фото: instagram.com/bant88.88 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями-21

Фото: instagram.com/dorondat 

Кстати, ранее мы рассказывали о погоде на ближайшие дни.

Если всё пойдёт по плану, то в новогоднюю ночь снег будет – здесь подробности

# Погода в Беларуси # калейдоскоп # Фотофакт

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