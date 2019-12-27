Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями

В Беларуси выпал снег. Жители страны обрадовались долгожданному событию и быстренько сделали фотографии на память.
В Беларуси выпал снег. Жители страны обрадовались долгожданному событию и быстренько сделали фотографии на память.
Фото: instagram.com/dimo_monkey_
Фото: instagram.com/dimo_monkey_
Фото: instagram.com/33aleksandr33
Фото: instagram.com/33aleksandr33
Фото: instagram.com/julleta25
Фото: instagram.com/natusia.anisimova86
Фото: instagram.com/nastasiya.yurevna
Фото: instagram.com/gun_dose
Фото: instagram.com/gun_dose
Фото: instagram.com/bant88.88
Фото: instagram.com/dorondat
Кстати, ранее мы рассказывали о погоде на ближайшие дни.
Если всё пойдёт по плану, то в новогоднюю ночь снег будет – здесь подробности.