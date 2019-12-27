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Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой

27 декабря 2019 08:09
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Плохой рождественский ужин это то, что разрушает атмосферу волшебства. Но, похоже, у людей появился задор, чтобы выяснить, у кого же было самое худшее блюдо вечером 25 декабря? 

Мы собрали девять примеров ужинов, которые вызвали грустные улыбки у тех, кому пришлось это есть. Итак, какое блюдо на ваш взгляд самое ужасное? 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой -1

Фото: twitter.com/omarmcfc01 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой -3

Фото: twitter.com/jack45sh 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой -5

Фото: twitter.com/ellouiser_x 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой -7

Фото: twitter.com/williamlisas 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой -9

Фото: twitter.com/becwarno 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой -11

Фото: twitter.com/ftblbrandon 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой -13

Фото: twitter.com/Howley2002 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой -15

Фото: twitter.com/_JoshFrankland 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой -17

Фото: twitter.com/TheWorstRPG 

Кстати, недавно мы показывали примеры блюд веганов.

Вот там еда выглядит здорово – здесь подробнее

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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