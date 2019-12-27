Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Плохой рождественский ужин это то, что разрушает атмосферу волшебства. Но, похоже, у людей появился задор, чтобы выяснить, у кого же было самое худшее блюдо вечером 25 декабря?
Мы собрали девять примеров ужинов, которые вызвали грустные улыбки у тех, кому пришлось это есть. Итак, какое блюдо на ваш взгляд самое ужасное?
Фото: twitter.com/omarmcfc01
Фото: twitter.com/jack45sh
Фото: twitter.com/ellouiser_x
Фото: twitter.com/williamlisas
Фото: twitter.com/becwarno
Фото: twitter.com/ftblbrandon
Фото: twitter.com/Howley2002
Фото: twitter.com/_JoshFrankland
Фото: twitter.com/TheWorstRPG
Кстати, недавно мы показывали примеры блюд веганов.
Вот там еда выглядит здорово – здесь подробнее.