Как увидеть телеканал СТВ в HD-качестве?

Во-первых, необходим телевизор с возможностью приема сигнала HD.

Во-вторых, вы должны быть абонентом ZALA «Белтелекома» либо операторов кабельного телевидения «Космос ТВ» или МТИС.

Абоненты ZALA могут найти СТВ в новом качестве на 120 канале при условии наличия цифровой приставки, способной принимать телевизионные каналы в HD-качестве.

Абоненты цифрового пакета МТИС должны настроиться на частоту 418 МГц (мегагерц), цифрового пакета Космос ТВ – на 410 МГц. Обратите внимание, что в зависимости от модели телевизора настройка может происходить как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Если у вас еще остались вопросы, вы можете задать их оператору вашего кабельного телевидения или по телефонам горячей линии СТВ: +375 29 1 600 700 или 290 66 00.

Четкого просмотра!