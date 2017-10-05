Нобелевская премия посмертно и другие казусы, связанные с награждением

Самую престижную премию мира вручают на протяжении уже ста шестнадцати лет, и при отборе номинантов ответственные члены Нобелевского комитета руководствуются строгими правилами. Однако именно эти правила неоднократно становились причиной казусных ситуаций.

Например, согласно существующим правилам, премия не может быть присуждена посмертно. С момента учреждения правил в 1974 Нобелевскую премию вручали посмертно только в случае, если на момент объявления имен лауреатов номинант был жив, но умер до церемонии награждения. Но в 2011 году пришлось сделать исключение. Генеральный секретарь Нобелевского комитета Горан Ханссон назвал произошедшее в 2011 году «уникальной ситуацией». Комитет был не в курсе того, что номинированный на премию по физиологии и медицине Ральф Стайнман умер всего за пару дней до официального объявления имен лауреатов.

Горан Хассон (в интервью the Guardian):

Мы никогда не сообщаем лауреатам заранее. По очевидным причинам я не мог дозвониться до доктора Стайнмана и поэтому отправил ему сообщение по электронной почте. Прочитав сообщение, его дочь написала президенту университета Рокфеллера. И позже он сообщил новость нам. Работу Стайнмана долгое время не признавали, так как ее не принимало научное сообщество. Президент Рокфеллерского университета Марк Тессье-Лавиня сообщил, что номинация работы Стайнмана стала радостной новостью. Но, как оказалось, она была не только радостной. Марк Тессье-Лавиня:

Это была радость со слезами на глазах, так как в то же утро мы узнали от членов его семьи, что он умер от рака несколькими днями ранее, борясь за жизнь на протяжении уже долгого времени. Экс-президент Королевского научного общества, Нобелевский лауреат Сэр Пол Нерс:

Это огромная трагедия. Работа Ральфа Стайнмана намного опережала свое время, и он очень долго ждал получения премии.

Его будут помнить как одного из величайших иммунологов нашего времени. Алексис, дочь Стайнмана:

То, что папу номинировали на премию, очень волнительно для всех нас. Он посвятил своей работе и семье всю свою жизнь, и это была бы заслуженная награда. Ральф Стайнман стал первым, получившим премию посмертно. Не менее известна и ситуация 1948 года, когда за два дня до официального объявления лауреатов на получение премии мира был убит номинированный Махатма Ганди. В связи с чем репутация премии пострадала. Нобелевскому фонду пришлось объяснять свою ошибку, так как Ганди номинировали на премию пять раз, но он ушел из жизни, так и не получив премии.

С целью увековечить память о Ганди, признанном сегодня «ярчайшим примером миротворческой деятельности XX века», Нобелевский комитет принял решение не присуждать премию в 1948. Решение было обосновано тем, что «не было подходящего живого кандидата». Награждение премией мира нередко становилось предметом дискуссий, и, по мнению многих журналистов и критиков, не без оснований. Одним из самых противоречивых номинантов XXI века признан Барак Обама, получивший премию мира в 2009. Экс-секретарь Нобелевского комитета Гейр Лундестад выразил сожаление в связи награждением Барака Обамы премией мира, так как это награждение не оправдало надежд комитета.

Гейр Лундестад:

Ни одна премия не привлекала к себе такого внимания, как премия, присужденная Обаме. Даже многие сторонники Обамы считали, что его награждение премией было ошибкой.

В этом смысле комитет не достиг того, на что надеялся. Журналисты задавались вопросами: заслуживает ли Обама этой премии, следовало ли ему ее принимать, может ли номинант на премию мира отправить в Афганистан еще 20 тысяч американских солдат, стало ли в мире безопаснее и спокойнее благодаря его деятельности. Высказывались предположения о том, что его наградили слишком рано и даже о том, что он ее не заслужил. Майкл Кокс, американский эксперт Королевского института международных отношений:

Сложно понять, почему его награждают на данном этапе его президентства. На Ближнем востоке – конфликты, в Афганистане – война. Можно считать, что это немного рано. Выбор, несомненно, очень любопытный. СМИ отмечали, что «удивлен» был и сам Обама.



Фото: barackobama