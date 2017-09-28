Кинопремьеры 28 сентября: любовь в городе ангелов и скандал в Белом доме

Предстоящая неделя в кинопрокате будет скромной, но насыщенной. Зрителей ждут низкобюджетные фильмы со всего мира. Здесь и американский боевик, и политическая драма о самом известном скандале в новейшей истории США, и российская мелодрама, и итальянская комедия, и французская драма. «Любовь в городе ангелов» реж. Евгений Вихарев

Фото: kinopoisk.ru

В Лос-Анджелесе встречаются двое выходцев из России. Судьба свела их в одном из самых романтичных городов мира, но сами они далеки от сантиментов. Он ведет ее выпить кофе в ужасное место, а она выбрасывает его цветы в урну. На второе свидание она приходит в одном нижнем белье, а он решается своровать для нее платье. Но даже такое странное начало отношений не помешало им провести несколько самых лучших дней в жизни. В России любят снимать фильмы про соотечественников заграницей. Не все они получаются одинаково хорошими, но попадаются среди них и интересные экземпляры. «Любовь в городе ангелов» не претендует на оригинальность, а сюжет прост и заезжен, но это не означает, что получить удовольствие от картины не удастся. Море, солнце, удивительный город контрастов и очаровательная Наталья Рудова – что еще нужно от фильма, который должен принести в дождливый сентябрь кусочек лета? «Наемник» реж. Майкл Куэста

Фото: imdb.com

ЦРУ вербует парня Митча Рэппа. Молодой человек обладает удивительной физической подготовкой и развитыми инстинктами, он мастерски обращается с любыми видами оружия и представляет для спецслужбы воплощение идеального наемника. Но вот только у самого Митча голова занята другим – недавно из-за теракта погибла его невеста, так что задания ЦРУ отходят на второй план, а желание мстить одерживает верх. Писатель Винс Флинн написал пятнадцать романов о Митче Рэппе. Все книги динамичны и увлекательны, так что Голливуд рано или поздно должен был до них добраться. Первоначально из «Наемника» хотели сделать брутальную мужскую историю, но после отказа Криса Хемсворта играть главную роль, направление фильма резко изменилось. Митч значительно помолодел, а сыграл его возмужавшая звезда сериала «Оборотень» и фильма «Бегущий по лабиринту» Дилан О’Брайан. Агента, завербовавшего главного героя, воплотил на экране Майкл Китон. «Уотергейт. Крушение Белого дома» реж. Питер Ландесман

Фото: imdb.com

Самый громкий скандал ХХ века «Уотергейт» привел к отставке президента Ричарда Никсона. Долгое время личность человека, передавшего СМИ обличительную информацию о президенте, оставалась неизвестной, но спустя 30 лет выяснилось, что это заместитель начальника ФБР Марк Фелт пожертвовал своей карьерой, семьей и репутацией, но рассказал миру правду. Уотергейтский скандал подарил миру немало интересных фильмов, но посвященных Фелту картин еще не было. Премьера ленты состоялась на фестивале в Торонто, где ее приняли неоднозначно, но хвалили за смелость и отсутствие пропаганды. Этот фильм особенно рекомендуется поклонникам Лиама Нисона, причем не тем, кто знает актера по «Заложнице» и «Ночному беглецу», а тем, кто помнит и любит его работы в «Кинси», «К-19», «Майкле Клейтоне» и особенно в «Списке Шиндлера». В «Уотергейте» Нисон великолепен. «Мой сын» реж. Кристиан Карион

Фото: imdb.com

Брак главного героя Жюльена разрушила его постоянная занятость. Во время одной из командировок он получает страшное известие от бывшей жены о том, что их семилетний сын пропал без вести. Жюльен оставляет все дела и бросается на поиски ребенка, но с каждым новым поворотом событий уравновешенный и интеллигентный мужчина превращается в монстра, переполненного жаждой расправы. Франко-бельгийская драма от режиссера Кристиана Кариона, снявшего в 2004 году один из лучших фильмов о Первой мировой войне «Счастливого Рождества». Его новая работа получилась куда более мрачной и холодной, а жизнеутверждающих посылов из его самой известной картины в «Моем сыне» даже не пахнет. Главную роль в фильме сыграл французский актер Гийом Кане, ранее снимавшийся в двух лентах режиссера. «Не твое тело» реж. Симоне Годано

Фото: imdb.com