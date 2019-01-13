Польза и вред: учёные исследовали влияние бани на людей

Новости мира. Вне зависимости от поры года люди любят иногда хорошенько попариться в бане. Разумеется, любовь к подобному времяпрепровождению не ускользнула от взглядов учёных, которые желают знать всё и обо всём. О некоторых исследованиях будет рассказано ниже. Как сообщает The Lancet, американские учёные обследовали 63 женщин, которые родили малышей с тяжёлыми патологиями нервной системы. Во время опроса две из них рассказали, что регулярно бывали в сауне в первые месяцы беременности. Исследователи предположили, что на плод могли негативно повлиять жара и влажность. Проведённые на животных опыты подтвердили догадку американцев: резкое повышение температуры тела беременных крыс приводило к деформации эмбрионов. Названа возможная причина синдрома хронической усталости

Финские физиологи коллегам из США не поверили. Учёные привели статистику, согласно которой 99% беременных финок ходят в сауну еженедельно, а показатели неврологических патологий у новорожденных в стране самые низкие в мире. На этом финны не остановились. По сведениям European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, финские исследователи провели эксперимент с 60 женщинами, 40 из них были в положении. Экспериментуемых помещали в условия, характерные для сауны. Выяснилось, что кожа женщин нагревалась в среднем на 5°C, но их ректальная температура увеличивалась незначительно – 0,3 - 0,5°C. Даже при длительном нахождении в бане температура и близко не достигала 38,9°C, когда у плода могут развиться смертельно опасные патологии. В кровотоке и сердцебиении женщин и эмбрионов никаких изменений не обнаружилось, поэтому учёные пришли к выводу, что беременные могут спокойно посещать сауну без вреда для здоровья. В Великобритании родителям могут разрешить редактировать гены детей Итальянские учёные тоже заинтересовались влиянием бани на человека, и вопрос тоже касался размножения. Согласно опубликованной на сайте Национальной библиотеки медицины США статье, если мужчина ходит париться не реже двух раз в неделю на протяжении трёх месяцев, то у него снижаются шансы зачатия ребёнка. Если же мужчина прекращает ходить в баню, то через полгода способность зачатия возвращается на прежний уровень. Исследователи утверждают, что причиной этому являются влажность и высокая температура, из-за чего гибнут сперматозоиды. Также могут пострадать и стволовые клетки, которые должны стать сперматозоидами. Учёные подытожили, что если у мужчины возникают проблемы с созданием детей, то ему следует прекратить ходить в баню. А вот после создания потомства в сауну не только можно, но и полезно ходить. Как сообщается в статье, размещённой на сайте Национальной библиотеки медицины США, еженедельный поход в баню повышает сопротивляемость инфарктам и инсультам, способствует восстановлению кожи и улучшает её барьерную функцию. Разработан гель, после которого на теле не остаётся шрамов