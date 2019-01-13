Польза и вред: учёные исследовали влияние бани на людей

Новости мира. Вне зависимости от поры года люди любят иногда хорошенько попариться в бане. Разумеется, любовь к подобному времяпрепровождению не ускользнула от взглядов учёных, которые желают знать всё и обо всём. О некоторых исследованиях будет рассказано ниже.
Как сообщает The Lancet, американские учёные обследовали 63 женщин, которые родили малышей с тяжёлыми патологиями нервной системы. Во время опроса две из них рассказали, что регулярно бывали в сауне в первые месяцы беременности.
Исследователи предположили, что на плод могли негативно повлиять жара и влажность. Проведённые на животных опыты подтвердили догадку американцев: резкое повышение температуры тела беременных крыс приводило к деформации эмбрионов.
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Финские физиологи коллегам из США не поверили. Учёные привели статистику, согласно которой 99% беременных финок ходят в сауну еженедельно, а показатели неврологических патологий у новорожденных в стране самые низкие в мире. На этом финны не остановились.
По сведениям European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, финские исследователи провели эксперимент с 60 женщинами, 40 из них были в положении. Экспериментуемых помещали в условия, характерные для сауны.
Выяснилось, что кожа женщин нагревалась в среднем на 5°C, но их ректальная температура увеличивалась незначительно – 0,3 - 0,5°C. Даже при длительном нахождении в бане температура и близко не достигала 38,9°C, когда у плода могут развиться смертельно опасные патологии.
В кровотоке и сердцебиении женщин и эмбрионов никаких изменений не обнаружилось, поэтому учёные пришли к выводу, что беременные могут спокойно посещать сауну без вреда для здоровья.
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Итальянские учёные тоже заинтересовались влиянием бани на человека, и вопрос тоже касался размножения.
Согласно опубликованной на сайте Национальной библиотеки медицины США статье, если мужчина ходит париться не реже двух раз в неделю на протяжении трёх месяцев, то у него снижаются шансы зачатия ребёнка. Если же мужчина прекращает ходить в баню, то через полгода способность зачатия возвращается на прежний уровень.
Исследователи утверждают, что причиной этому являются влажность и высокая температура, из-за чего гибнут сперматозоиды. Также могут пострадать и стволовые клетки, которые должны стать сперматозоидами. Учёные подытожили, что если у мужчины возникают проблемы с созданием детей, то ему следует прекратить ходить в баню.
А вот после создания потомства в сауну не только можно, но и полезно ходить.
Как сообщается в статье, размещённой на сайте Национальной библиотеки медицины США, еженедельный поход в баню повышает сопротивляемость инфарктам и инсультам, способствует восстановлению кожи и улучшает её барьерную функцию.
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По сведениям Age and Ageing, любители попариться в баньке реже страдают от деменции и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте, кроме того, и живут дольше.
Согласно опубликованному на сайте Taylor and Francis исследованию, в долговременной перспективе походы в сауну снижают риск смерти сердечно-сосудистых заболеваний. В эксперименте приняли участие 2277 мужчин. За 26 лет наблюдений из них умерли 1644: 520 от сердечно-сосудистых заболеваний и 1124 по другим причинам. В итоге исследователи сделали вывод, что посещавшие баню не реже четырёх раз в неделю жили дольше, чем те участники, которые ходили париться лишь раз в семь дней.
По информации American Journal of Hypertension, учёные, которые считают фактом положительное влияние бани на сердечно-сосудистую систему, решили проверить, влияние сауны на гипертонию.
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В данном исследовании был проведён опрос среди 1621 мужчины в возрасте от 42 до 60 лет. За почти 25 лет наблюдений выяснилось, что риск развития гипертонии снижается с увеличением времени, проведённого в бане. Если взять за основу тех, кто ходил в сауну один раз в неделю, и оценить их риск в 1, то у парившихся 2-3 раза в неделю риск составит 0,76. При 4-7 посещениях бани за семь дней вероятность развития болезни снижается до 0,54.
Для полноты картины стоит упомянуть, что последние три приведённых здесь исследования были проведены финнами.