Оптическая иллюзия с котом заставила людей проводить эксперименты

Новости Новой Зеландии. Инженер-нанотехнолог из Новой Зеландии Мишель Дикинсон заинтриговала пользователей опубликованной в Twitter картинкой с котом. Дело в том, что животное мешают увидеть полоски.

«Вы сможете разглядеть эту оптическую иллюзию, только если потрясёте головой. Я серьёзно», – прокомментировала картинку Мишель.

Публикация набрала более 1,2 тысяч «нравится», 600 ретвитов, а обсуждение затянулось почти на 250 комментариев.

Пользователи соцсети подошли к утверждению Дикинсон со всей серьёзностью. Сначала они проверили, её высказывание – подтверждено. Затем начались эксперименты, действительно ли только так и никак иначе можно увидеть таинственного кота.

Потрясти смартфоном, а не головой – сработало. Отодвинуться от экрана – сработало. Моргание – сработало. Были и неожиданные открытия. Кто-то смог увидеть животное через камеру смартфона, кому-то потребовалось снять очки, кто-то видит зверя без каких-либо иных манипуляций. Итог экспериментов – утверждение Мишель разбито в пух и прах.

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