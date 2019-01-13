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Оптическая иллюзия с котом заставила людей проводить эксперименты

13 января 2019 14:10
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Новости Новой Зеландии. Инженер-нанотехнолог из Новой Зеландии Мишель Дикинсон заинтриговала пользователей опубликованной в Twitter картинкой с котом. Дело в том, что животное мешают увидеть полоски.  

«Вы сможете разглядеть эту оптическую иллюзию, только если потрясёте головой. Я серьёзно», – прокомментировала картинку Мишель.  

Публикация набрала более 1,2 тысяч «нравится», 600 ретвитов, а обсуждение затянулось почти на 250 комментариев.  

Пользователи соцсети подошли к утверждению Дикинсон со всей серьёзностью. Сначала они проверили, её высказывание – подтверждено. Затем начались эксперименты, действительно ли только так и никак иначе можно увидеть таинственного кота.  

Потрясти смартфоном, а не головой – сработало. Отодвинуться от экрана – сработало. Моргание – сработало. Были и неожиданные открытия. Кто-то смог увидеть животное через камеру смартфона, кому-то потребовалось снять очки, кто-то видит зверя без каких-либо иных манипуляций. Итог экспериментов – утверждение Мишель разбито в пух и прах.  

Зимой 2018 года на Reddit была найдена самая раздражающая гифка.  

«Мой новый, самый большой страх» (здесь подробнее).  

# Необычное # калейдоскоп # Мишель Дикинсон

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