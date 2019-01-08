Совет Уильяма рассердил Гарри. Что если конфликты не у Маркл и Миддлтон, а у их мужей

Новости Великобритании. Меган Маркл значительно изменила принца Гарри. Как сообщает Daily Mail, об этом заявила леди Колин Кэмпбелл в документальном фильме о слухах про вражду Кейт Миддлтон и Меган Маркл. 69-летняя леди Колин была доверенным лицом принцессы Дианы и все еще имеет тесные связи с королевской семьей. В документальном фильме также утверждается, что сейчас принц Гарри очень счастлив, но отношения между ним и принцем Уильямом стали более напряженные. Это произошло после того, как младший брат почувствовал, что его «критикуют» за выбор невесты.

Леди Колин Кэмпбелл

Леди Кэмпбелл сказала: «Все, что я слышу, это то, что Меган полностью увлекла Гарри и он значительно изменился». Комментируя то, что принц отказался от алкоголя ради Меган, леди Колин добавила: «Люди меняются, когда вступают в брак». «Больше не британец». Меган Маркл запретила принцу Гарри пить чай, кофе и алкоголь (читать далее). Отношения принца Гарри с беременной супругой невероятно счастливые, но в то же время общение двух братьев, как сообщается, более напряженное. Королевская писательница Кати Николл заявила, что принц Гарри был взволнован после того, как старший брат спросил у него о том, не движется ли его роман слишком быстро. «Уильям был весьма обеспокоен тем, что отношения развивались так быстро. Он, возможно, тот единственный близкий человек, который мог сказать Гарри: «Кажется, это происходит быстро, ты точно уверен?» «И я думаю то, что подразумевалось под советом брата, просто рассердило Гарри». Королевский обозреватель Кэрол Мэлоун отметила, что «Гарри очень защищает Меган, он воспринимает многое как критику, он интерпретирует это как то, что брат был против его брака. Я не думаю, что с тех пор все было в порядке».

Рассматривая слухи о разрыве между двумя парами, она заявила, что Кейт может чувствовать «угрозу» от голливудской звезды, присоединяющейся к семье. Она сказала: «Кейт определенно будет угрожать присутствие Меган и ее появление на королевской сцене». Описав пары как совершенно разных персонажей с разным происхождением, Мэлоун объяснила, что Кейт была «молодой великолепной девушкой, которая была на виду с тех пор, как она впервые начала встречаться с принцем Уильямом», добавив, что «она может быть немного потрясена тем, как голливудская звезда появилась на сцене». Меган имеет свою позицию в отношении феминизма, политики и прав человека, а также она недовольна любовью королевской семьи к охоте, поскольку девушка является страстным любителем животных. В прошлом году выяснилось, что Гарри и Меган будут переезжать из своего коттеджа в Кенсингтонском дворце во Фрогмор Хаус, чтобы подготовиться к рождению первенца. Однако некоторые утверждают, что переезд мог быть вызван разладом между Миддлтон и Маркл. Были утверждения, что Кейт расплакалась перед свадьбой Меган и Гарри в мае. Несколько недель назад источники утверждали, что Меган «надоело», что она не может «постоять за себя», поскольку требования королевского протокола диктуют, чтобы она сохраняла достойное молчание среди слухов о напряженности между ней и Кейт Миддлтон.