Копия папы. Леонид Агутин показал редкое семейное фото с дочерью

Снимок певец опубликовал на своей странице в Instagram. На фото счастливые родители вместе с 19-летней дочерью завтракают в кафе. Семья сейчас находится в США.

Новости России. Леонид Агутин и Анжелика Варум показали редкое семейное фото – с дочерью Елизаветой.

«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники ( читать далее ).

Елизавета живет в США и занимается музыкой, а родители периодически приезжают к дочери в гости.

В начале года семейное фото показала актриса Елизавета Боярская – на нем она вместе с супругом и родителями (смотрите здесь).