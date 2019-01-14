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Копия папы. Леонид Агутин показал редкое семейное фото с дочерью

14 января 2019 09:24
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Новости России. Леонид Агутин и Анжелика Варум показали редкое семейное фото – с дочерью Елизаветой.  

Снимок певец опубликовал на своей странице в Instagram. На фото счастливые родители вместе с 19-летней дочерью завтракают в кафе. Семья сейчас находится в США.  

Копия папы. Леонид Агутин показал редкое семейное фото с дочерью -1

Фото: instagram.com/agutinleonid  

Леонид Агутин:
Завтрак в Лос-Анджелесе.  

«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники (читать далее).   

Подписчики отметили сходство знаменитого отца с дочерью.  

«Копия папы»,  

«Отличный семейный портрет».  

Копия папы. Леонид Агутин показал редкое семейное фото с дочерью -4

Фото: instagram.com/agutinleonid  

Елизавета живет в США и занимается музыкой, а родители периодически приезжают к дочери в гости.  

В начале года семейное фото показала актриса Елизавета Боярская – на нем она вместе с супругом и родителями (смотрите здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Леонид Агутин # Анжелика Варум # Фотофакт

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