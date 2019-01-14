Копия папы. Леонид Агутин показал редкое семейное фото с дочерью
Новости России. Леонид Агутин и Анжелика Варум показали редкое семейное фото – с дочерью Елизаветой.
Снимок певец опубликовал на своей странице в Instagram. На фото счастливые родители вместе с 19-летней дочерью завтракают в кафе. Семья сейчас находится в США.
Фото: instagram.com/agutinleonid
Леонид Агутин:
Завтрак в Лос-Анджелесе.
«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники (читать далее).
Подписчики отметили сходство знаменитого отца с дочерью.
«Копия папы»,
«Отличный семейный портрет».
Фото: instagram.com/agutinleonid
Елизавета живет в США и занимается музыкой, а родители периодически приезжают к дочери в гости.
В начале года семейное фото показала актриса Елизавета Боярская – на нем она вместе с супругом и родителями (смотрите здесь).