Как тратить меньше денег в магазинах. 9 проверенных хитростей

Мы привыкли ходить в магазин и оставлять там огромные суммы денег. Оказывается, существует несколько действенных способов, которые могут помочь сэкономить. Ничего сложного: немного дисциплины и хитрости. Мы собрали 9 самых полезных способов, чтобы вы прочитали их в нашем материале и умели не покупать лишнего. Делайте покупки без смартфона Во время покупок уберите свой телефон как можно дальше. Если ходить по магазину, при этом глядя в ленту новостей или переписываясь с друзьями, то вероятнее всего вы проведете в нем больше времени. И обязательно наберете в корзину ненужные покупки.

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Будьте внимательны со скидками Прежде чем взять товар на скидке, мы советуем взглянуть на его срок годности. Возможно, что он закончится на днях. Также несколько раз подумайте, пригодится ли вам этот товар. Вероятно, вы так и не воспользуетесь им. Проверьте, известного ли производителя находится на скидке товар: зачастую магазин делает акционными товары, которые не пользуются популярностью у покупателей. Ленивым на заметку. Как пожарить мясо, чтобы потом не мыть сковороду Считайте в уме Очень дисциплинирует в магазине счет в уме. Пока вы кладете в корзину товары, складывайте в уме их стоимость. Так вы будете знать на какую сумму у вас набрались покупки и это не даст вам взять лишнего.

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Не покупайте упакованные товары Вы немного сэкономите, если купите овощи не на подложке в упаковке. Лучше не поленитесь и опустите ветку бананов в пакет самостоятельно. Эта же хитрость работает с сырами и колбасами. Чем вывести пятна от красного вина дома. 5 простых способов Оставьте детей дома По возможности не берите с собой в магазин детей. Даже взрослым зачастую сложно удержаться перед соблазном купить лишнего, а вот детям отказать будет практически невозможно. Особенно в ситуации, когда за вами огромная тяжело вздыхающая очередь.

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Проверяйте холодильник и шкафы Перед походом за покупками проверьте, в каком количестве у вас остались продукты. Так не удастся купить лишнего или попросту ненужного. Проще простого и без брызг. Как легко и аккуратно почистить гранат Не ведитесь на ловушки маркетологов Помните, что магазины устроены так, чтобы покупатели приобрели как можно больше товаров. Так, очень часто товары, которые дешевле, находятся на нижних полках, а дорогие — на уровне глаз.

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