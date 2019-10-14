Как убрать жирные пятна с одежды. 7 полезных секретов
Каждый хоть раз сталкивался с жирными пятнами на одежде. Их очень легко получить и очень сложно убрать. Главное – пытаться справиться с загрязнением как можно быстрее, потому что свежие пятна выводятся быстрее и проще. Также важно не стирать одежду с жирным пятном, предварительно не обработав его.
Мы собрали 7 лучших способов для выведения жирных пятен в домашних условиях и делимся с вами.
Средство для мытья посуды
Самый действенный способ выведения жирных пятен – с помощью жидкости для мытья посуды. Нанесите немного средства на место с пятном и как следует вотрите в ткань. Затем оставьте ее на 15 минут, а затем просто постирайте вещь в стиральной машине.
Хозяйственное мыло
Чтобы быстро избавиться от жирного пятна, нужно его хорошенько натереть хозяйственным мылом под горячей водой и оставить на 2 часа. За это время щелочь разъест жир и от пятна не останется и следа. После обязательно пострирайте вещь вручную или в стиральной машине.
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Мел
Если у вас есть мел, то жирное пятно можно покрыть раскрошенным мелом и оставить вещь на час. Если пятно на грубой ткани вроде джинсы, то попробуйте не посыпать вещь меловой крошкой, а хорошенько натереть ею ткань. После постирайте предмет одежды в стиральной машине.
Зубной порошок
Зубной порошок тоже может помочь избавиться от трудного пятна. Нужно покрыть пятно толстым слоем средства, наверх положить бумажное полотенце, а после этого горячим утюгом прогладить загрязненное место.
Затем снова посыпьте пятно порошком, накройте бумажным полотенцем и поставьте сверху остывший утюг. Оставьте это на ночь, а утром постирайте вещь.
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Соль и сода
Очень распространенный и полезный рецепт избавления от свежего жирного пятна заключается в том, что нужно как можно быстрее затереть место загрязнения солью. Она впитает жир и избавит вещь от пятна.
Если место загрязнения успело высохнуть, то можно налить 150 миллилитров кипятка и насыпать в него по одной чайной ложке соли и соды. Полученную жидкость нужно втирать в загрязненный участок. Спустя час постирайте вещь в стиральной машине.
Крахмал и молоко
Еще один полезный рецепт против жирных пятен состоит из смеси 50 миллилитров молока и четырех столовых ложек картофельного крахмала. Полученную смесь нужно втереть в ткань и оставить на ночь. Утром, когда смесь высохнет, ее нужно счистить губкой под водой, а затем постирать в стиральной машине.
Тальк
Тальк – это абсорбент, поэтому он отлично справится с жирным пятном, если его нанести на жирное пятно и оставить на пару часов или на ночь. Утром от пятна ничего не останется, а тальк можно будет просто стряхнуть с предмета одежды.
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