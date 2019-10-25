Чем вывести пятна от красного вина дома. 5 простых способов

Нет обиднее пятна, чем от красного вина. Заполучить такое загрязнение очень легко, а вот над выведением можно провести несколько часов, но так и не получить желаемого результата.

Главное в этом деле — не затягивать с выведением. Чем раньше вы начнете избавляться от пятна, тем лучше у вас будет результат. Также перед чисткой мы советуем опробовать каждое средство сначала на незаметном кусочке ткани, чтобы убедиться, что цвет и структура ткани не пострадают. Деликатные вещи мы все же рекомендуем отдать в химчистку.

Мы собрали 5 лучших средств по избавлению от пятен красного вина на одежде. Пользуйтесь!

Лимонная кислота

Качественно справиться со свежими и старыми пятнами от вина может лимонная кислота. Смешайте ее с водой в пропорции 1:1 и вотрите в загрязнение. Лучше оставить средство на пятне до полного удаления. Затем смойте средство с ткани и дополнительно постирайте вещь в стиральной машине.