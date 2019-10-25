Чем вывести пятна от красного вина дома. 5 простых способов
Нет обиднее пятна, чем от красного вина. Заполучить такое загрязнение очень легко, а вот над выведением можно провести несколько часов, но так и не получить желаемого результата.
Главное в этом деле — не затягивать с выведением. Чем раньше вы начнете избавляться от пятна, тем лучше у вас будет результат. Также перед чисткой мы советуем опробовать каждое средство сначала на незаметном кусочке ткани, чтобы убедиться, что цвет и структура ткани не пострадают. Деликатные вещи мы все же рекомендуем отдать в химчистку.
Мы собрали 5 лучших средств по избавлению от пятен красного вина на одежде. Пользуйтесь!
Лимонная кислота
Качественно справиться со свежими и старыми пятнами от вина может лимонная кислота. Смешайте ее с водой в пропорции 1:1 и вотрите в загрязнение. Лучше оставить средство на пятне до полного удаления. Затем смойте средство с ткани и дополнительно постирайте вещь в стиральной машине.
Средство для чистки унитаза
Этот способ явно не подходит деликатным тканям, но отлично уберет даже старые пятна с остальных. Чтобы отчистить вещь, достаточно налить немного средства на губку и втирать в пятно до полного исчезновения. Обязательно промойте ткань, а затем еще постирайте в стиральной машине.
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Кипяток
Если вы залили красным вином вещь не из синтетики, а из материала, который не боится горячей воды, то обязательно попробуйте следующий способ. Он очень эффективен со свежими пятнами.
Натяните испорченную ткань на мисочку и поливайте пятно кипятком до полного исчезновения. Кстати, будьте готовы к тому, что свежие пятна исчезнут у вас на глазах.
Перекись водорода и хозяйственное мыло
Пятно от красного вина быстро исчезнет с вашей любимой вещи, если место загрязнения полить перекисью водорода, а затем втереть хозяйственное мыло. Затем опять полейте перекисью и снова натрите мылом. Повторяйте манипуляции до полного выведения пятна.
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Сода, соль и стиральный порошок
Смешайте одинаковое количество соды, соли и стирального порошка, а затем добавьте в смесь немного воды, чтобы получилась консистенция кашицы. Нанесите на пятно на несколько минут, а потом как следует потрите пятно губкой. Смойте средство и постирайте вещь.
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