Княжна Тараканова. Кому было нужно считать её врагом российской империи

Нам хорошо известны имена величайших авантюристов 18 века Джакомо Казановы, графа Калиостро, графа Рошфора… Обольстители, колдуны и маги гармонично вписывались в светскую жизнь того времени. Без них было бы скучно. Но эти парни не были так опасны властям, как разного калибра самозванцы, коих тогда тоже было не счесть. Ими славился мир начиная еще с лже-Неронов. Но в 18 веке первенство было за Россией. Здесь в ту пору наметилась заминка в принятии актов о престолонаследии, и любой амбициозный дурак мог объявить себя претендентом на трон. В эту историю вписались семь воскресших вдруг Петров III, включая Емельяна Пугачева, да ещё одна милая барышня, которая называла себя дочерью императрицы Елизаветы и законной наследницей русского престола. Ох, и дала она жару Екатерине II и её двору!

Как вы, конечно, догадались, речь идет о княжне Таракановой. Надо признать, что девушка была совсем не дурой, а даже напротив. Она свободно владела английским, немецким и французским языками, неплохо разбиралась в искусстве, архитектуре, правилах этикета и умела достойно представлять себя в высшем свете. Несмотря на легкое косоглазие, её считали очень даже привлекательной. Но красота и ум были только приложением к её бесспорному таланту – опустошать кошельки любовников.

Откуда появилась на европейских балах эта красавица, точно никто из свидетелей её приключений или жертв не знал. Для каждого нового знакомства она имела отдельную легенду об её 20-25-летней жизни. Впрочем, как и имена. Она была фройляйн Франк, мадемуазель де Тремуйль, принцессой де Володомир, султаншей Али-Эмете. Называлась Алиной или Елизаветой. А в 1773 году она впервые раскрыла великий «секрет»: она на самом деле – дитя от тайного брака императрицы российской Елизаветы Петровны и графа Разумовского. А до этого она просто конспирировалась. Что вы хотите: для законной наследницы российского престола преждевременная известность небезопасна.

Европейские аристократы охотно делились с княжной своими богатствами. За ней ухлестывали купец Ван Турс, барон Шенк, маркиз Томмазо д’Античи. Оставляя одного с долгами, красавица переезжала к другому. Когда и тот попадал в долговую яму, путь лежал к третьему. Граф Филипп Лимбург и Рошфор де Валькур официально предлагали ей руку и сердце. Первый даже приобрел и подарил ей графство Оберштейн. Отметился там и наш земляк Кароль Радзивилл (Пане Коханку). Правда, он преследовал политические цели в интересах оппозиции польскому королю Станиславу Понятовскому – российскому ставленнику.

Тараканова пользовалась своими обаянием, молодостью и красотой. Её кавалеры – деньгами и властью. И все были по-своему счастливы. Так что ни к чему делать из Таракановой коварную и алчную, жаждущую власти сучку, какой начали её рисовать придворные летописцы Екатерины II, да так и пошло с тех пор. Кто власти не нравится, тот всегда плохой.

А российский трон княжне, скорее, вовсе и не был нужен, хоть и рассказывала она о некоем завещании покойной матушки-императрицы. За властью без войска не ходят, а за её нежными плечами, как известно, никакой армии не наблюдалось. Ей хватало мужского внимания и ореола таинственности, чтобы блистать на балах и жить красиво. Она никого не грабила, не убивала, не обворовывала. Ей платили за удовольствие быть с ней.

Но само её существование вгоняло в гнев российскую власть. В молодой княжне она видела врага империи. Никто же не забыл, как однажды взошел на московский престол Лжедмитрий.

Лжедмитрий 1. Он в 25 лет захватил власть. Но так ли плох он был для России?

А тут внутри ещё в самом разгаре крестьянский кровавый бунт Пугачева, назвавшегося именем чудом выжившего царя Петра III. И потом: везде монархи боялись заговоров и переворотов, ибо сами приходили к власти с помощью ядов, ножей и удавок. Не была исключением и Россия, как вы знаете. Поэтому Екатерине II спокойнее было избавиться от самозванки. По её поручению интригами и обманом граф Алексей Орлов геройски выманил женщину на корабль и доставил из солнечной Италии в сырое подземелье Петропавловской крепости. К великому облегчению императрицы и себе на вечную славу. Здесь княжна Тараканова и скончалась в 1775 году. Не помогли ей безуспешные попытки как-то объясниться с императрицей. Екатерине ни к чему были её рассказы о любовных романах, лучше пусть совсем молчит. Как заставили молчать другую княжну Тараканову – вроде бы подлинную. В некоторых источниках мелькает версия, будто дочь Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского по имени Августа на самом деле жила. И фамилия её была Тараканова. И что её призвала к себе Екатерина II и уговорила спрятаться подобру-поздорову в монастыре до конца дней. Монахиня Досифея прожила до 64 лет и была похоронена в 1810 году в усыпальнице рода Романовых Новоспасского монастыря.

Кто интересуется историей, тот должен понимать, что никогда не доберется до правды.

Ваш В.Д.