Огороднику на заметку. Как ускорить время урожая

При посеве семян огурцов в открытый грунт, урожая приходится ждать довольно долго. Лучше использовать торфяные таблетки для рассады. Секреты раннего урожая рассказали в программе «Плюс-минус» .

Вероника Третьякова, садовод-любитель:

Это, довольно-таки, неприхотливая культура. Традиционно я их выращиваю в открытом грунте. Но для того, чтобы иметь немножечко огурцов для семьи пораньше, я их высаживаю в теплицу где-то в середине-начале мая. Для этого рассаду нужно посадить где-то за месяц.

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