«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину

Новости России. Алла Пугачева порадовала поклонников новой фотографией.
Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с ярким макияжем. Она оставила под фото нежную подпись.
Алла Пугачева:
Я люблю тебя, как любят в жизни раз…
Новости России. Алла Пугачева порадовала поклонников новой фотографией.
Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с ярким макияжем. Она оставила под фото нежную подпись.
Алла Пугачева:
Я люблю тебя, как любят в жизни раз…
Фото: instagram.com/alla_orfey
«Девочки». Максим Галкин показал Аллу Пугачёву с дочками
В комментариях первым откликнулся супруг певицы Максим Галкин. Он оставил эмоджи-сердца и ответное признание. Его комментарий лайкнули более пяти тысяч пользователей.
Максим Галкин:
Понял! И я!
Фото: instagram.com/alla_orfey
Поклонники тоже написали о своих чувствах к артистке. Многие обратили внимание на макияж и красоту Пугачевой, отметив, что певица «помолодела и расцвела». Также эмоджи-сердца оставил в комментариях Игорь Крутой.
У Аллы Пугачевой очень талантливые дети и внуки. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы — здесь подробнее.