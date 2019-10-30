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«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину

30 октября 2019 08:34
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Новости России. Алла Пугачева порадовала поклонников новой фотографией.

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с ярким макияжем. Она оставила под фото нежную подпись.

Алла Пугачева:
Я люблю тебя, как любят в жизни раз…

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину-1

Фото: instagram.com/alla_orfey

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В комментариях первым откликнулся супруг певицы Максим Галкин. Он оставил эмоджи-сердца и ответное признание. Его комментарий лайкнули более пяти тысяч пользователей.

Максим Галкин:
Понял! И я!

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину-4

Фото: instagram.com/alla_orfey

Поклонники тоже написали о своих чувствах к артистке. Многие обратили внимание на макияж и красоту Пугачевой, отметив, что певица «помолодела и расцвела». Также эмоджи-сердца оставил в комментариях Игорь Крутой.

У Аллы Пугачевой очень талантливые дети и внуки. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы — здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Максим Галкин # Игорь Крутой

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