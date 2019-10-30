«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину

Алла Пугачева: Я люблю тебя, как любят в жизни раз…

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с ярким макияжем. Она оставила под фото нежную подпись.

В комментариях первым откликнулся супруг певицы Максим Галкин. Он оставил эмоджи-сердца и ответное признание. Его комментарий лайкнули более пяти тысяч пользователей.

Поклонники тоже написали о своих чувствах к артистке. Многие обратили внимание на макияж и красоту Пугачевой, отметив, что певица «помолодела и расцвела». Также эмоджи-сердца оставил в комментариях Игорь Крутой.