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Как эффективно избавиться о моли навсегда: десять простых советов

20 сентября 2019 14:57
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Моль — не самый приятный в доме гость, с которым распрощаться зачастую бывает очень сложно. Прихлопнуть одну особь, как правило, недостаточно: целые семейства так и норовят испортить вещи и еду. Бороться с молью можно подручными средствами. Мы подобрали самые эффективные советы и собрали их в нашем материале.

Как избавиться от платяной моли?

Генеральная уборка

Проводите как можно чаще генеральную уборку. Вынимайте все из шкафов, пропылесосьте полки, а затем протрите их влажной тряпкой с моющим средством. Переберите вещи, почистите коробки и аккуратно разложите вещи по местам. Также постарайтесь убрать пыль из труднодоступных мест: отодвиньте диваны, загляните на дальние полки — словом, удостоверьтесь, что пыли в вашем доме места нет, как и вредным насекомым.

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Используйте чехлы

Летом для хранения шерстяной одежды используйте специальные чехлы. Сложите в них одежду, положите внутрь специальное средство от моли и обязательно застегните замок. Так ваши любимые вещи дождутся вас целыми и невредимыми.

Как эффективно избавиться о моли навсегда: десять простых советов-1

Фото: Pixabay

Термообработка одежды

Личинки погибают при минусовой температуре. Положите одежду в пакеты и оставьте в морозильной камере.

Летом можно положить одежду на солнце. Тепло действует на личинок моли так же, как и мороз. Достаточно оставить одежду на несколько часов.

Купите кедровые вешалки

Хорошим средством против моли считаются вешалки для одежды, которые изготовлены из кедра. Из-за сильного запаха моль не сможет находиться около ваших вещей.

Как эффективно избавиться о моли навсегда: десять простых советов-4

Фото: Pixabay

Используйте натуральные репелленты

Известно, что самое эффективное и натуральное средство против моли — это лаванда. Также часто используют для борьбы с насекомым сушеную гвоздику. Сильный аромат отпугнет моль надолго. Кстати, будьте готовы к тому, что аромат обязательно впитается в одежду.

А как сражаться с пищевой молью?

Перебрать продукты

Первым делом нужно пересмотреть продукты и избавиться от тех, где поселились насекомые. Тщательно проверьте все банки и пакеты, а если находите моль или ее личинки, то выбрасываете всю упаковку целиком.

Помойте кухню

Тщательная уборка кухни надолго обезопасит вас от появления моли. Пропылесосьте полки и пространство за шкафами. Промойте с хозяйственным мылом полки, а после протрите поверхности уксусом. Просушите и проветрите как следует шкаф, прежде чем загрузите в него обратно продукты. Контейнеры для еды также тщательно промойте, а затем просушите.

Как эффективно избавиться о моли навсегда: десять простых советов-7

Фото: Pixabay

Оставьте ароматические ловушки

Моль не переносит сильные ароматы, поэтому оставьте пару ароматических ловушек. Особенно действенными считаются ароматы лаврового листа и лаванды.

Не покупайте с запасом

Постарайтесь не покупать продукты с запасом. В упаковках с крупами и прочим запросто заведется моль, если они будут стоять долгое время нетронутыми. Покупайте продукты по мере надобности и тогда не придется выгонять незваного гостя.

Как эффективно избавиться о моли навсегда: десять простых советов-10

Фото: Pixabay

Проветривайте

Важным способом борьбы с молью является проветривание шкафов. Моль не любит свежий воздух, поэтому почаще открывайте шкафы и давайте продуктам проветриться.  

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