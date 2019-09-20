Как эффективно избавиться о моли навсегда: десять простых советов

Моль — не самый приятный в доме гость, с которым распрощаться зачастую бывает очень сложно. Прихлопнуть одну особь, как правило, недостаточно: целые семейства так и норовят испортить вещи и еду. Бороться с молью можно подручными средствами. Мы подобрали самые эффективные советы и собрали их в нашем материале.

Как избавиться от платяной моли?

Генеральная уборка

Проводите как можно чаще генеральную уборку. Вынимайте все из шкафов, пропылесосьте полки, а затем протрите их влажной тряпкой с моющим средством. Переберите вещи, почистите коробки и аккуратно разложите вещи по местам. Также постарайтесь убрать пыль из труднодоступных мест: отодвиньте диваны, загляните на дальние полки — словом, удостоверьтесь, что пыли в вашем доме места нет, как и вредным насекомым.

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Используйте чехлы

Летом для хранения шерстяной одежды используйте специальные чехлы. Сложите в них одежду, положите внутрь специальное средство от моли и обязательно застегните замок. Так ваши любимые вещи дождутся вас целыми и невредимыми.