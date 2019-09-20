Как эффективно избавиться о моли навсегда: десять простых советов
Моль — не самый приятный в доме гость, с которым распрощаться зачастую бывает очень сложно. Прихлопнуть одну особь, как правило, недостаточно: целые семейства так и норовят испортить вещи и еду. Бороться с молью можно подручными средствами. Мы подобрали самые эффективные советы и собрали их в нашем материале.
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Генеральная уборка
Проводите как можно чаще генеральную уборку. Вынимайте все из шкафов, пропылесосьте полки, а затем протрите их влажной тряпкой с моющим средством. Переберите вещи, почистите коробки и аккуратно разложите вещи по местам. Также постарайтесь убрать пыль из труднодоступных мест: отодвиньте диваны, загляните на дальние полки — словом, удостоверьтесь, что пыли в вашем доме места нет, как и вредным насекомым.
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Используйте чехлы
Летом для хранения шерстяной одежды используйте специальные чехлы. Сложите в них одежду, положите внутрь специальное средство от моли и обязательно застегните замок. Так ваши любимые вещи дождутся вас целыми и невредимыми.
Термообработка одежды
Личинки погибают при минусовой температуре. Положите одежду в пакеты и оставьте в морозильной камере.
Летом можно положить одежду на солнце. Тепло действует на личинок моли так же, как и мороз. Достаточно оставить одежду на несколько часов.
Купите кедровые вешалки
Хорошим средством против моли считаются вешалки для одежды, которые изготовлены из кедра. Из-за сильного запаха моль не сможет находиться около ваших вещей.
Используйте натуральные репелленты
Известно, что самое эффективное и натуральное средство против моли — это лаванда. Также часто используют для борьбы с насекомым сушеную гвоздику. Сильный аромат отпугнет моль надолго. Кстати, будьте готовы к тому, что аромат обязательно впитается в одежду.
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Перебрать продукты
Первым делом нужно пересмотреть продукты и избавиться от тех, где поселились насекомые. Тщательно проверьте все банки и пакеты, а если находите моль или ее личинки, то выбрасываете всю упаковку целиком.
Помойте кухню
Тщательная уборка кухни надолго обезопасит вас от появления моли. Пропылесосьте полки и пространство за шкафами. Промойте с хозяйственным мылом полки, а после протрите поверхности уксусом. Просушите и проветрите как следует шкаф, прежде чем загрузите в него обратно продукты. Контейнеры для еды также тщательно промойте, а затем просушите.
Оставьте ароматические ловушки
Моль не переносит сильные ароматы, поэтому оставьте пару ароматических ловушек. Особенно действенными считаются ароматы лаврового листа и лаванды.
Не покупайте с запасом
Постарайтесь не покупать продукты с запасом. В упаковках с крупами и прочим запросто заведется моль, если они будут стоять долгое время нетронутыми. Покупайте продукты по мере надобности и тогда не придется выгонять незваного гостя.
Проветривайте
Важным способом борьбы с молью является проветривание шкафов. Моль не любит свежий воздух, поэтому почаще открывайте шкафы и давайте продуктам проветриться.
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