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Проще простого и без брызг. Как легко и аккуратно почистить гранат

24 октября 2019 09:34
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В соцсетях появилось видео, которое шокировало интернет-пользователей. Дело в том, что на записи показывают очень легкий способ очистки граната.

В одном из Twitter-аккаунтов были опубликованы кадры, на которых пользователь демонстрирует быстрый и эффективный способ разделывания граната. Оказывается, нужно сделать несколько разрезов и наслаждаться ягодами без брызг и сока.

Проще простого и без брызг. Как легко и аккуратно почистить гранат-1

Скриншоты из видео twitter.com/engineeringvids

Сперва сделайте надрезы в форме квадрата вокруг хвостика. Затем нужно по линиям прожилок надрезать кожицу граната, как бы разрезая плод на дольки.

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Проще простого и без брызг. Как легко и аккуратно почистить гранат-4

Скриншоты из видео twitter.com/engineeringvids

После разломайте гранат и наслаждайтесь ягодами. Они легко будут рассыпаться и отделяться друг от друга.

Проще простого и без брызг. Как легко и аккуратно почистить гранат-7

Скриншот из видео twitter.com/engineeringvids

Пользователи соцсети оценили способ и назвали его гениальным. Многие попробовали метод и отметили, что в жизни все получается не так просто, как на видео, однако этот способ определенно облегчает очистку фрукта.

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