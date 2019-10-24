Проще простого и без брызг. Как легко и аккуратно почистить гранат
В соцсетях появилось видео, которое шокировало интернет-пользователей. Дело в том, что на записи показывают очень легкий способ очистки граната.
В одном из Twitter-аккаунтов были опубликованы кадры, на которых пользователь демонстрирует быстрый и эффективный способ разделывания граната. Оказывается, нужно сделать несколько разрезов и наслаждаться ягодами без брызг и сока.
Скриншоты из видео twitter.com/engineeringvids
Сперва сделайте надрезы в форме квадрата вокруг хвостика. Затем нужно по линиям прожилок надрезать кожицу граната, как бы разрезая плод на дольки.
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Скриншоты из видео twitter.com/engineeringvids
После разломайте гранат и наслаждайтесь ягодами. Они легко будут рассыпаться и отделяться друг от друга.
Скриншот из видео twitter.com/engineeringvids
Пользователи соцсети оценили способ и назвали его гениальным. Многие попробовали метод и отметили, что в жизни все получается не так просто, как на видео, однако этот способ определенно облегчает очистку фрукта.
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