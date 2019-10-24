Проще простого и без брызг. Как легко и аккуратно почистить гранат

В соцсетях появилось видео, которое шокировало интернет-пользователей. Дело в том, что на записи показывают очень легкий способ очистки граната.

В одном из Twitter-аккаунтов были опубликованы кадры, на которых пользователь демонстрирует быстрый и эффективный способ разделывания граната. Оказывается, нужно сделать несколько разрезов и наслаждаться ягодами без брызг и сока.