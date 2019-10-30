Прямой эфир

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»

30 октября 2019 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Четырнадцать лет назад на экраны вышел хорошо известный сериал по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В отличие от книги, получившей множество положительных отзывов, сериал был встречен прохладно. 

Работа режиссёра Владимира Бортко получила смешанные отзывы критиков, но изменить того факта, что в России сериал собрал у экранов около 40 миллионов зрителей, нельзя. Поэтому мы решили вспомнить нескольких ключевых персонажей и посмотреть, как они изменились за прошедшие годы. 

Братва 15 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Бригада» 

Александр Галибин – Мастер 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-1

Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-3

Фото: instagram.com/alexandr_galibin 

Анна Ковальчук – Маргарита 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-6

Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-8

Фото: instagram.com/marina.g.kurakina 

Олег Басилашвили – Воланд 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-11

Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-13

Фото: instagram.com/spbteatr 

Сергей Безруков – Иешуа 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-16

Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-18

Фото: instagram.com/s_bezrukov 

Александр Филиппенко – Азазелло 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-21

Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-23

Фото: instagram.com/teatre_life 

Александр Панкратов-Чёрный – Степан Лиходеев 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-26

Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-28

Фото: instagram.com/pankratovcherny_official 

Василий Ливанов – Стравинский 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-31

Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»-33

Фото: instagram.com/dni_rojdeniya_akterov_ 

# Кино # калейдоскоп # Анна Ковальчук # Олег Басилашвили # Сергей Безруков # Владимир Бортко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину
30 октября 2019 08:34

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину

Как сделать фотосессию в стиле ретро? Необычные идеи
30 октября 2019 07:25

Как сделать фотосессию в стиле ретро? Необычные идеи

Раньше их песни звучали повсюду. Как выглядят и чем занимаются участницы поп-групп 90-ых и 2000-ых?
29 октября 2019 19:04

Раньше их песни звучали повсюду. Как выглядят и чем занимаются участницы поп-групп 90-ых и 2000-ых?