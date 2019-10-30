Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»

Новости России. Четырнадцать лет назад на экраны вышел хорошо известный сериал по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В отличие от книги, получившей множество положительных отзывов, сериал был встречен прохладно.

Работа режиссёра Владимира Бортко получила смешанные отзывы критиков, но изменить того факта, что в России сериал собрал у экранов около 40 миллионов зрителей, нельзя. Поэтому мы решили вспомнить нескольких ключевых персонажей и посмотреть, как они изменились за прошедшие годы.

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