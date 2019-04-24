Как получить хороший урожай малины, смородины и земляники? Универсальный рецепт от Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Растения в саду нуждаются в подкормке не меньше, чем в огороде, ведь с урожаем мы забираем много различных элементов питания. Растения в саду в весенний период особенно нуждаются в азоте, а фосфор и калий станут залогом будущего урожая. Эфирные масла помогут бороться с болезнями растений. Эмульсия от Ивана Русских

Для приготовления удобрительной смеси нам необходимо смешать азот, фосфор и калий в необходимой пропорции. После тщательного перемешивания смесь готова к внесению.



Как бороться с почковым клещом? Советы от Ивана Русских

Корневые системы смородины, малины и особенно земляники поверхностные. А у таких деревьев, как груша, слива, яблоня и других, наоборот, уходят очень глубоко, поэтому разбросать удобрения по поверхности почвы для подкормки растений недостаточно. В этом нам поможет обыкновенный лом. С помощью лома необходимо сделать лунки глубиной 10-15 см. В каждую лунку достаточно засыпать чайную ложку удобрения, после этого лунку надлежит засыпать почвой или песком.



Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских

Для взрослых растений смородины достаточно сделать 5-6 лунок в проекции кроны. На посадках малины и земляники такое же количество на один квадратный метр. Для взрослых растений яблони и груши таких лунок понадобится 15-20 штук.