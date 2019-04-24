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Сергей Лазарев раскрыл детали своего номера для «Евровидения-2019»

24 апреля 2019 07:39
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Новости России. Сергей Лазарев приоткрыл завесу тайны относительно номера, который готовит для выступления на «Евровидении-2019».  

Как сообщает РИА Новости, между номером артиста и его клипом на песню «Scream» будет эмоциональная схожесть. В номере также присутствует театральность. Певец пояснил, что делается ставка на его актёрские способности.  

«Но в остальном номер – это всё-таки не клип, который, конечно, особенный: там есть картонные декорации, ни капли компьютерной графики», – закончил Лазарев.  

Сергей Лазарев раскрыл детали своего номера для «Евровидения-2019»-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Теперь Сергей сосредоточится на подготовке к международному песенному конкурсу, поэтому выступать с концертами пока что не будет.  

Первый и второй полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут 14 и 16 мая в Тель-Авиве. Финал назначен на 18 мая.  

В первом полуфинале выступят Беларусь, Венгрия, Кипр, Польша, Сербия, Словения, Финляндия, Черногория, Чехия, Австралия, Бельгия, Греция, Грузия, Исландия, Португалия, Сан-Марино и Эстония.  

Во втором полуфинале выступят Австрия, Армения, Дания, Ирландия, Латвия, Молдавия, Румыния, Швейцария, Швеция, Азербайджан, Албания, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Россия, Северная Македония и Хорватия.  

Ранее Лазарев пообещал удивить на сцене «Евровидения».  

«Выступление будет эпичнее фильмов» (подробнее здесь).  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев

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