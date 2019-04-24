Сергей Лазарев раскрыл детали своего номера для «Евровидения-2019»

Новости России. Сергей Лазарев приоткрыл завесу тайны относительно номера, который готовит для выступления на «Евровидении-2019».

Как сообщает РИА Новости, между номером артиста и его клипом на песню «Scream» будет эмоциональная схожесть. В номере также присутствует театральность. Певец пояснил, что делается ставка на его актёрские способности.

«Но в остальном номер – это всё-таки не клип, который, конечно, особенный: там есть картонные декорации, ни капли компьютерной графики», – закончил Лазарев.