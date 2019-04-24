Как украсить яйца на Пасху? Рецепт от Ивана Русских

Своим рецептом украшения яичной скорлупы поделился руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения Иван Русских. В сообществе на своем YouTube-канале он рассказал, как в домашних условиях создать флористические мотивы на скорлупе.

Иван Русских:

Делаются они очень просто. Варится крепкий отвар луковой шелухи, после остывания процеживается.

Отбираются листики с относительно большой площадью листочков. В этом варианте – петрушка. Можно одуванчик, сныть, крапива, также интересно сдобрить веточками укропа и т.д.

Старые нейлоновые колготки нарезаются по размеру яиц, одна сторона завязывается, кладется яйцо и на скорлупу накладывается листочек. Самое главное – очень плотно приложить и прижать листочек к скорлупе. После этого затягивается и завязывается второй конец. Яйца укладываются в кастрюлю и варятся в отваре шелухи обычным способом. В отвар шелухи на 1 литр отвара можно добавить 1-2 ложки 9 % столового уксуса для лучшего прокрашивания скорлупы.

После этой процедуры на яйцах остается рисунок.

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