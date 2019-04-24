Прямой эфир

Как украсить яйца на Пасху? Рецепт от Ивана Русских

24 апреля 2019 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На пасхальном столе обязательными атрибутами являются куличи и крашеные яйца.  

Своим рецептом украшения яичной скорлупы поделился руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения Иван Русских. В сообществе на своем YouTube-канале он рассказал, как в домашних условиях создать флористические мотивы на скорлупе.   

Как украсить яйца на Пасху? Рецепт от Ивана Русских-1

Фото: YouTube-канал «Procvetok»  

Иван Русских:  
Делаются они очень просто. Варится крепкий отвар луковой шелухи, после остывания процеживается.  

Отбираются листики с относительно большой площадью листочков. В этом варианте – петрушка. Можно одуванчик, сныть, крапива, также интересно сдобрить веточками укропа и т.д.  

Старые нейлоновые колготки нарезаются по размеру яиц, одна сторона завязывается, кладется яйцо и на скорлупу накладывается листочек. Самое главное – очень плотно приложить и прижать листочек к скорлупе. После этого затягивается и завязывается второй конец. Яйца укладываются в кастрюлю и варятся в отваре шелухи обычным способом. В отвар шелухи на 1 литр отвара можно добавить 1-2 ложки 9 % столового уксуса для лучшего прокрашивания скорлупы.  

После этой процедуры на яйцах остается рисунок.   

Читайте также:  

Эфирные масла помогут бороться с болезнями растений. Эмульсия от Ивана Русских  

Спасаем деревья, томаты, перцы и огурцы от грибных заболеваний. Самое эффективное средство от Ивана Русских  

Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских  

# Пасха # калейдоскоп # Иван Русских

Другие новости рубрики

Все новости
Душераздирающий момент. Обезьяна пытается остановить экскаватор, который вырубает её родной лес
24 апреля 2019 07:46

Душераздирающий момент. Обезьяна пытается остановить экскаватор, который вырубает её родной лес

Сергей Лазарев раскрыл детали своего номера для «Евровидения-2019»
24 апреля 2019 07:39

Сергей Лазарев раскрыл детали своего номера для «Евровидения-2019»

«Пока малышка спит». Дарья Домрачева поделилась снимком семейного катания
24 апреля 2019 06:54

«Пока малышка спит». Дарья Домрачева поделилась снимком семейного катания