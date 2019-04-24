Душераздирающий момент. Обезьяна пытается остановить экскаватор, который вырубает её родной лес

Одинокий орангутанг бьет руками по машине, затем свисает со срубленного дерева и, по-видимому, покидает свой дом.

По информации Daily Mail, в документальном фильме под названием «Изменение климата: факты» примат боролся с экскаватором, который расчищал его среду обитания из-за потребительского спроса на пальмовое масло.

Зрители нового документального фильма одного из самых известных телеведущих на BBC и натуралистов Дэвида Аттенборо остались с разбитым сердцем после кадров тщетной битвы орангутанга с бульдозерами.

Пальмовое масло – это разновидность растительного масла, которое извлекается из плодов и семян масличной пальмы и, как объясняется в документальном фильме, часто используется человеком в быту.

Спрос на пальмовое масло вызывает широкомасштабное уничтожение лесов, которые затем заменяются пальмовыми плантациями. Зрители были шокированы кадрами с обезьяной, назвав их «душераздирающими» и «отвратительными».

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Позже в программе культовый телеведущий сказал, что изменение климата является самой большой угрозой для планеты.

92-летний телеведущий добавил: «Прямо сейчас мы сталкиваемся с самой большой угрозой за тысячи лет. Это изменение климата. При нынешних темпах потепления мы рискуем иметь катастрофическое будущее».

«Науке теперь ясно, что необходимо принятие срочных мер. То, что происходит сейчас и произойдет в ближайшие несколько лет, глубоко повлияет на следующие тысячелетия».

«Мы столкнулись с антропогенной катастрофой глобального масштаба. Это может звучать пугающе, но научные данные свидетельствуют о том, что если мы не предпримем решительных действий в течение следующего десятилетия, мы можем столкнуться с необратимым ущербом для природного мира».

«У нас мало времени, но надежда еще есть. Я считаю, что чем лучше мы поймем угрозу, с которой сталкиваемся, тем больше вероятность того, что мы сможем избежать такого катастрофического будущего».

Легендарный телеведущий также предупредил, что изменение климата может уничтожить целые виды, включая мелкие организмы, которые удерживают вместе многие экосистемы, и поставить под угрозу более крупные виды.