Интеллект, моральные качества и продолжительность жизни. Как богатство влияет на человека?

Новости мира. В мире существует много мнений относительно богатства и много стереотипов относительно поведения богатого и небогатого человека. Часто можно слышать утверждения вроде «богатство портит людей». В ответ на это обычно утверждается, что богатство лишь позволяет человеку показать себя настоящего.

Учёных этот вопрос тоже интересует, и они не могут позволить себе голословные высказывания, а потому проводят научные исследования, чтобы понять, есть ли на самом деле какая-либо разница между богатыми и небогатыми людьми.

В 1967 году американский психолог Мартин Селигман открыл феномен под названием «Приобретённая (выученная) беспомощность». Суть его была в том, что если живое существо не может изменить ситуацию после ряда попыток, то оно перестаёт даже пытаться что-либо изменить.

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После экспериментов Селигман начал утверждать, что на жизнь человека сильно влияет его детство. Если родители ребёнка были небогатыми и/или имели низкий социальный статус, то шансы ребёнка впоследствии стать богатым и/или занять высокое положение в обществе значительно снижаются. Стоит подчеркнуть, что шансы снижаются, но не отсутствуют, поскольку есть примеры, когда дети из бедных семей становились богатыми.

Как сообщается на сайте Массачусетского технологического института, учёные сравнили успеваемость студентов из богатых и небогатых семей. У первых оценки зачастую были лучше. Исследователи захотели узнать, в чём причина. Для этого был изучен мозг студентов, чтобы проверить, есть ли какие-то отличия.

Выяснилось, что у выходцев из богатых семей более толстая кора мозга в теменной и височной зонах, отвечающих за зрительное восприятие и участвующих в процессах мышления, а также долговременной памяти.

В то же время, других изменений в анатомии мозга обнаружено не было. Разницы в количестве белого вещества или общей площади поверхности коры головного мозга не наблюдалось.

Учёные подчеркнули, что мозг человека пластичен, и сейчас проводятся исследования, направленные на разработку учебных программ, которые могли бы его «улучшить».

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