Интеллект, моральные качества и продолжительность жизни. Как богатство влияет на человека?

Новости мира. В мире существует много мнений относительно богатства и много стереотипов относительно поведения богатого и небогатого человека. Часто можно слышать утверждения вроде «богатство портит людей». В ответ на это обычно утверждается, что богатство лишь позволяет человеку показать себя настоящего.
Учёных этот вопрос тоже интересует, и они не могут позволить себе голословные высказывания, а потому проводят научные исследования, чтобы понять, есть ли на самом деле какая-либо разница между богатыми и небогатыми людьми.
В 1967 году американский психолог Мартин Селигман открыл феномен под названием «Приобретённая (выученная) беспомощность». Суть его была в том, что если живое существо не может изменить ситуацию после ряда попыток, то оно перестаёт даже пытаться что-либо изменить.
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После экспериментов Селигман начал утверждать, что на жизнь человека сильно влияет его детство. Если родители ребёнка были небогатыми и/или имели низкий социальный статус, то шансы ребёнка впоследствии стать богатым и/или занять высокое положение в обществе значительно снижаются. Стоит подчеркнуть, что шансы снижаются, но не отсутствуют, поскольку есть примеры, когда дети из бедных семей становились богатыми.
Как сообщается на сайте Массачусетского технологического института, учёные сравнили успеваемость студентов из богатых и небогатых семей. У первых оценки зачастую были лучше. Исследователи захотели узнать, в чём причина. Для этого был изучен мозг студентов, чтобы проверить, есть ли какие-то отличия.
Выяснилось, что у выходцев из богатых семей более толстая кора мозга в теменной и височной зонах, отвечающих за зрительное восприятие и участвующих в процессах мышления, а также долговременной памяти.
В то же время, других изменений в анатомии мозга обнаружено не было. Разницы в количестве белого вещества или общей площади поверхности коры головного мозга не наблюдалось.
Учёные подчеркнули, что мозг человека пластичен, и сейчас проводятся исследования, направленные на разработку учебных программ, которые могли бы его «улучшить».
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Фото: Mauricio Lima / AFP
А вот в умении сочувствовать люди из небогатых семей способны дать богачам фору. На сайте SAGE Journals опубликована статья, в которой сравнивается альтруизм богатых и небогатых детей. В своём эксперименте американские учёные давали четырёхлетним малышам 20 монет. Затем подопытным предлагалось поделиться деньгами с больными сверстниками.
Дети из небогатых семей непринуждённо расставались с монетами. При этом у них отмечался повышенный уровень тонуса парасимпатической нервной системы. Дети обеспеченных родителей деньгами делились неохотно. И чем богаче были их семьи, тем меньше монет они отдавали сверстникам.
Уровень дохода влияет и на продолжительность жизни. В журнале Journal of the American Medical Association сообщается, что в США разрыв в продолжительности жизни между самыми богатыми и самыми бедными мужчинами составляет 14,6 лет, а между женщинами 10,1 лет. Кроме того, за 15 лет (1999 – 2014) наблюдений 5% самых богатых американцев стали жить ещё дольше: мужчины на 2,34 года, женщины – на 2,91 года. Увеличение продолжительности жизни беднейших американцев не составило и полгода.
По сведениям The Lancet, в Англии разрыв между продолжительностью жизни богатых и бедных также увеличивается. Первые в среднем живут 83,8 (мужчины) и 86,7 лет (женщины), вторые – 74 и 78,8 лет соответственно. В 2001 году разница между мужчинами составляла 9 лет, в 2016 – 9,7 лет. Между женщинами разрыв увеличился с 6,1 до 7,9 лет.
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Британцы добавили, что бедные чаще богатых умирают от рака лёгких, ишемической болезни сердца и респираторных инфекций. Смертность по этим причинам в бедных и богатых районах Англии различается в 2,5-3,3 раза. На средней продолжительности жизни сказывается и детская смертность. В бедных семьях дети в возрасте до 5 лет умирают чаще.
Важное влияние на дальнейшую жизнь оказывает окружающая обстановка в первые пять лет. Согласно исследованию, которое размещено в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, у детей со сложным детством значительно возрастает риск развития старческих болезней, также у них более слабый иммунитет, а их организм вырабатывает больше гормона стресса.
Сложное детство оказывает на человека пагубное влияние, даже если во взрослом возрасте он стал высокообразованным, состоятельным и довольным жизнью. У таких людей всё равно повышается риск развития ишемической болезни сердца к 50 годам в 2,4 раза.
В ходе исследования учёные пришли к выводу, что неблагоприятная обстановка в детстве становится причиной «перегрузки» организма. Иммунитет ребёнка становится склонным к гиперреакции, из-за чего выделяет очень много ресурсов на устранение даже минимальной угрозы. Также вырабатывается много гормона стресса, из-за чего человек становится устойчив к кортизолу, и случае реальной угрозы организму приходится вырабатывать ещё больше гормона стресса.
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Отмечается, что подобная реакция организма в опасных условиях действительно помогает выживать, но если эта реакция становится хронической, то тело просто истощает все свои ресурсы, отсюда и возникает повышенный риск развития старческих болезней.