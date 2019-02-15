Уроженец Беларуси может представить Швецию на «Евровидении-2019»

Как сообщается на официальном сайте конкурса Melodifestivalen, Владислав Мелещенков под псевдонимом Влад Рейзер вместе с родителями переехал в Швецию в 9 лет. До этого мальчик и его семья жили в белорусском городе Жодино.

Новости мира. В шведском национальном отборе на «Евровидение-2019» принимает участие парень из Жодино.

В подростковом возрасте Влад увлекался спортом, но из-за травмы был вынужден оставить это занятие. Тогда Мелещенков решил завоевать популярность на YouTube. Сперва он и его друг создали канал «NormelTV» (почти 600 тысяч подписчиков), а через некоторое время парень запустил собственный канал «Vlad Reiser» (более 420 тысяч подписчиков).

В национальном отборе на «Евровидение» Мелещенков участвует впервые. Пробовать свои силы Влад будет с песней Nakna i regnet («Обнажённый под дождем»). Конкурсант рассказал, что не имеет большого опыта в создании песен, но эту написал за день.

Сейчас юноша активно репетирует и старательно следит за здоровьем, поскольку недавно он почувствовал першение в горле.