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Уроженец Беларуси может представить Швецию на «Евровидении-2019»

15 февраля 2019 12:03
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Новости мира. В шведском национальном отборе на «Евровидение-2019» принимает участие парень из Жодино.  

Как сообщается на официальном сайте конкурса Melodifestivalen, Владислав Мелещенков под псевдонимом Влад Рейзер вместе с родителями переехал в Швецию в 9 лет. До этого мальчик и его семья жили в белорусском городе Жодино.  

Уроженец Беларуси может представить Швецию на «Евровидении-2019»-1

Фото: instagram.com/vladreiser  

В подростковом возрасте Влад увлекался спортом, но из-за травмы был вынужден оставить это занятие. Тогда Мелещенков решил завоевать популярность на YouTube. Сперва он и его друг создали канал «NormelTV» (почти 600 тысяч подписчиков), а через некоторое время парень запустил собственный канал «Vlad Reiser» (более 420 тысяч подписчиков).  

Уроженец Беларуси может представить Швецию на «Евровидении-2019»-4

Фото: instagram.com/vladreiser  

В национальном отборе на «Евровидение» Мелещенков участвует впервые. Пробовать свои силы Влад будет с песней Nakna i regnet («Обнажённый под дождем»). Конкурсант рассказал, что не имеет большого опыта в создании песен, но эту написал за день.  

Сейчас юноша активно репетирует и старательно следит за здоровьем, поскольку недавно он почувствовал першение в горле.  

Уроженец Беларуси может представить Швецию на «Евровидении-2019»-7

Фото: instagram.com/vladreiser  

Финал шведского национального отбора пройдёт 9 марта в Стокгольме. Тогда и определится представитель Швеции на «Евровидении-2019».  

В начале февраля 2019 года стало известно, кто будет представлять Россию на международном песенном конкурсе.  

Победить попытается Сергей Лазарев – здесь подробности.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Владислав Мелещенков # Влад Рейзер # Видеофакт

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