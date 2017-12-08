Forbes: Почему деньги не сделают вас счастливым?

Раньше было как? Пошел зимой за дровами в лес, убежал от медведя, замерз, пришел домой, порадовался, что медведь не заломал, отогрелся, жена накормила. Вот и счастье. А теперь?

Если вы зарабатываете больше $250 в месяц, то вы богаче 80% населения Земли и живете в условиях, о которых короли не могли и мечтать. Король Франции Людовик ХIV, например, в жизни мылся только два раза и то по рекомендации врачей, Филипп-Август упал в обморок из-за запаха почвы, разрыхленной телегой, хирургические операции проводились в антисанитарных условиях, хорошие зубы считались признаком низкого сословия, а хлорид ртути был популярным лекарством. Только вот Всемирная организация здравоохранения утверждает, что людей, несмотря на высокий уровень жизни, мучают стресс, депрессия, неврозы и счастья не видно даже на горизонте. Если мы такие богатые, то почему такие несчастные?

Жизнь современного человека часто включает две крайности: бесконечную рутину с короткими перерывами на отпуск или поиск удовольствий. То есть счастье воспринимается как прекращение страданий. В первом случае человек думает: закончу институт, или накачаю мышцы, или куплю машину, или завоюю ту красотку – и тогда заживу счастливо. Маховик рутины все больше раскручивается, цели достигаются, но сразу обесцениваются новыми желаниями. Во втором – жизнь насыщается суррогатными эмоциями и превращается в коллекционирование удовольствий: алкоголь, телевизор, компьютерные игры, социальные сети, бесцельный серфинг по сети, шопоголизм.

Такой ритм жизни диктует нам капиталистический мир: он может существовать только в условиях нарастающего потребления. Чем больше мы несчастны, тем больше потребляем. В стрессовых ситуациях мы больше едим, в агрессии можем подраться, а комплекс неполноценности помогает пластическим хирургам постоянно увеличивать выручку. Система нацелена на то, чтобы сделать нас несчастными. Так, глянцевые журналы, социальные сети, доступные кредиты подталкивают покупать вещи «которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет, чтобы впечатлить людей, которые нам не нравятся» (цитата из к/ф «Бойцовский клуб»). Главное – стать лучше других, а деньги – основной инструмент. Только всегда найдутся те, у кого денег больше, а машина круче. Нейропсихолог Роджер Уолш говорил: «Если за счастьем вы лезете по лестнице успеха, то в конце с удивлением замечаете, что лестница стояла не у той стены».

Мы привыкли к широкому выбору и считаем это одним из достижений цивилизации. Как это ни парадоксально, но изобилие приводит к инфляции удовольствий. Большой выбор делает нас несчастными. Нас терзают сомнения: то ли купили, правильный ли сделали выбор, может альтернатива была лучше? Изобилие в еде делает ее не такой вкусной. Не зря в дорогих ресторанах блюда подают маленькими порциями, так они субъективно вкуснее.

В 1970-х годах психолог из Мичиганского университета Филип Брикман доказал, что уровень счастья выигравших в лотерею, парализованных и обычных здоровых людей примерно одинаковый. Значит, на счастье влияют не внешние, а внутренние факторы. За удовольствие отвечает комплекс гормонов, в том числе и эндорфины. Без них не обходится и чувство счастья. Организм вознаграждает нас эндорфинами, когда деятельность направлена на выживание и размножение. Вроде бы потребляй и радуйся ­– все так просто. Вот только чем сложнее нервная система, тем специфичнее способы удовлетворения потребностей.

Вот у льва есть пища, самки, территория – и его все устраивает. Но нервная система у человека сложнее, и животных радостей ему недостаточно. Это как в компьютерной игре, когда у вас есть чит-код на бесконечное количество ресурсов: через пару минут игра становится абсолютно не интересной. Человеку постоянно нужно преодолевать препятствия. Чем сложнее задача, тем больше сил нужно приложить и тем больше будет эмоциональный урожай. Комфортная и безопасная жизнь лишает эндорфинов. Раньше было как? Пошел зимой за дровами в лес, убежал от медведя, замерз, пришел домой, порадовался, что медведь не заломал, отогрелся, жена накормила. И запустился внутренний процесс насыщения эндорфинами.

Вопрос о том, почему нам так сложно быть счастливыми, разобрали. Так что же нужно делать, чтобы приблизиться к счастью?

Наладить отношения с окружающими

Исследование эмоционального здоровья, которое проводилось Гарвардским институтом на протяжении 75 лет, показало, что основа счастливой жизни – теплые взаимоотношения с окружающими людьми. Не давайте советов, если не попросили, и больше слушайте, не зря же у человека один рот и пара ушей. Понимание того, что люди не должны оправдывать ваши ожидания, а могут жить так, как хочется, помогает улучшить отношения. Старайтесь не лезьть ни в чью жизнь. Ведь живя чужой жизнью, свою не проживешь.

Перестать жадничать

Психолог Элизабет Данн, опросив 600 американцев, пришла к выводу, что те, кто часть денег тратит на благотворительность и подарки друзьям, счастливее тех, кто обеспечивает только себя. А волонтерство, доказали в Университете Джона Хопкинса в 2004 году, благоприятно сказывается на умственных и физических процессах человека, замедляя старение.

Созидать

Профессор психологии Михай Чиксентмихайи в результате многолетних исследований выяснил, что самые счастливые моменты в своей жизни человек переживает не во время отдыха, а воплощая идеи в реальность. Поскольку новаторская деятельность помогает выживать человеку как виду, то работа над новыми открытиями приносит огромное удовольствие. Чем больше вложения психической энергии в процесс созидания, тем больше уровень удовлетворения. При достижении результатов в работе у человека постепенно формируется понимание ценности самого себя. А накопленные заслуги, в отличие от потребительства, поддерживают чувство радости в течение продолжительного времени.

Знаете, счастье не зависит от денег или покупок. Это не результат везения или стечения обстоятельств. Нет рецепта, нет даже единого понимания, что это такое. До сих пор ни один из великих умов не смог до конца разобраться в этом вопросе. Главное, что счастье – это дорога без конца, ведь нет той точки, куда вы попадете и поймете, что все, никуда идти не нужно, можно остановиться и наслаждаться. Посмотрите, как дети радуются жизни. Без причин. Их мало интересует результат, они наслаждаются процессом. Есть чему у них поучиться.

Источник: Forbes.ru

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