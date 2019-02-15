Поддержка и вдохновение. Алина Загитова трогательно поздравила свою собаку

Новости России. Алина Загитова трогательно поздравила своего питомца – собаку породы акита-ину по кличке Масару – с днем рождения. Фото с любимицей фигуристка опубликовала на своей странице в Instagram. Алина Загитова:

Масару сегодня 1 годик!!! С Днём Рождения, моя любимая! Моя радость, поддержка и вдохновение!!! Будь здоровой и послушной.

Фото: instagram.com/azagitova

Впервые о своей мечте – питомце породы акита-ину – Загитова рассказала после Олимпиады. Она отметила, что ей очень понравились собаки этой породы. И желание спортсменки исполнили ее поклонники из Японии. У питомца есть кличка – Масару, что означает «победитель». Не пила даже воду – полоскала рот и выплевывала. Алина Загитова о жёстких ограничениях в еде

Фото: instagram.com/azagitova

С тех пор Алина и Масару стали лучшими друзьями, фигуристка часто рассказывает о своей собаке. Девушка отмечала, что даже думала завести питомцу отдельную страницу в Instagram.

Фото: instagram.com/azagitova