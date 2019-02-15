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Поддержка и вдохновение. Алина Загитова трогательно поздравила свою собаку

15 февраля 2019 15:56
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Новости России. Алина Загитова трогательно поздравила своего питомца – собаку породы акита-ину по кличке Масару – с днем рождения.

Фото с любимицей фигуристка опубликовала на своей странице в Instagram.

Алина Загитова:
Масару сегодня 1 годик!!! С Днём Рождения, моя любимая! Моя радость, поддержка и вдохновение!!! Будь здоровой и послушной.

Поддержка и вдохновение. Алина Загитова трогательно поздравила свою собаку-1

Фото: instagram.com/azagitova

Впервые о своей мечте – питомце породы акита-ину – Загитова рассказала после Олимпиады. Она отметила, что ей очень понравились собаки этой породы. И желание спортсменки исполнили ее поклонники из Японии. У питомца есть кличка – Масару, что означает «победитель».

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Поддержка и вдохновение. Алина Загитова трогательно поздравила свою собаку-4

Фото: instagram.com/azagitova

С тех пор Алина и Масару стали лучшими друзьями, фигуристка часто рассказывает о своей собаке. Девушка отмечала, что даже думала завести питомцу отдельную страницу в Instagram.

Поддержка и вдохновение. Алина Загитова трогательно поздравила свою собаку-7

Фото: instagram.com/azagitova

Периодически спортсменка делится в соцсетях своими увлечениями.

Алина Загитова рассказала, что поднимает ей настроение (читать далее).

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Фотофакт

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