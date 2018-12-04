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Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером мира стал 7-летний мальчик

04 декабря 2018 07:51
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Назван самый высокоплачиваемый блогер на YouTube. Им стал 7-летний мальчик.

Рейтинг составил журнал Forbes.

Первую строчку занял мальчик по имени Райан, который ведет вместе с родителями канал Ryan Toys Review. На него подписаны более 17,3 миллионов человек. Доход мальчика составил 22 миллиона долларов. Райан любит конструктор, поезда и автомобили – как и все дети.

Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером мира стал 7-летний мальчик-1

Фото: instagram.com/ryantoysreview

На второй строчке оказался блогер по имени Джейк, который ведет канал Jake Paul. Он записывает музыкальные видео и скетчи. У канала более 17,6 миллионов подписчиков, а доход парня составляет 21 миллион долларов. К слову, старший брат Джека – Пол – замыкает топ-10 с доходом в 14,5 миллионов.

Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером мира стал 7-летний мальчик-4

Фото: instagram.com/jakepaul

Третье место досталось команде из пятерых человек, которые ведут канал Dude Perfect. Парни специализируются на сложных и ловких трюках. Доход создателей этого контента составил 20 миллионов долларов.

Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером мира стал 7-летний мальчик-7

Фото: instagram.com/dudeperfect

В топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров вошли также геймер DanTDM, бьюти-блогер jeffreestar, каналы Markiplier, Vanoss Gaming, Jacksepticeye и PewDiePie.

Косметика, спорт и телешоу. Благодаря чему знаменитости попадают в список Forbes? (читайте здесь). 

# Интернет # калейдоскоп # Фотофакт

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