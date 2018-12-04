Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером мира стал 7-летний мальчик

Назван самый высокоплачиваемый блогер на YouTube. Им стал 7-летний мальчик. Рейтинг составил журнал Forbes. Первую строчку занял мальчик по имени Райан, который ведет вместе с родителями канал Ryan Toys Review. На него подписаны более 17,3 миллионов человек. Доход мальчика составил 22 миллиона долларов. Райан любит конструктор, поезда и автомобили – как и все дети.

Фото: instagram.com/ryantoysreview

На второй строчке оказался блогер по имени Джейк, который ведет канал Jake Paul. Он записывает музыкальные видео и скетчи. У канала более 17,6 миллионов подписчиков, а доход парня составляет 21 миллион долларов. К слову, старший брат Джека – Пол – замыкает топ-10 с доходом в 14,5 миллионов.

Фото: instagram.com/jakepaul

Третье место досталось команде из пятерых человек, которые ведут канал Dude Perfect. Парни специализируются на сложных и ловких трюках. Доход создателей этого контента составил 20 миллионов долларов.

Фото: instagram.com/dudeperfect