Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером мира стал 7-летний мальчик
Назван самый высокоплачиваемый блогер на YouTube. Им стал 7-летний мальчик.
Рейтинг составил журнал Forbes.
Первую строчку занял мальчик по имени Райан, который ведет вместе с родителями канал Ryan Toys Review. На него подписаны более 17,3 миллионов человек. Доход мальчика составил 22 миллиона долларов. Райан любит конструктор, поезда и автомобили – как и все дети.
Фото: instagram.com/ryantoysreview
На второй строчке оказался блогер по имени Джейк, который ведет канал Jake Paul. Он записывает музыкальные видео и скетчи. У канала более 17,6 миллионов подписчиков, а доход парня составляет 21 миллион долларов. К слову, старший брат Джека – Пол – замыкает топ-10 с доходом в 14,5 миллионов.
Фото: instagram.com/jakepaul
Третье место досталось команде из пятерых человек, которые ведут канал Dude Perfect. Парни специализируются на сложных и ловких трюках. Доход создателей этого контента составил 20 миллионов долларов.
Фото: instagram.com/dudeperfect
В топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров вошли также геймер DanTDM, бьюти-блогер jeffreestar, каналы Markiplier, Vanoss Gaming, Jacksepticeye и PewDiePie.
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